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Akşener’den Erdoğan’a: Yasaklar diye diye geldin, yasaklaya yasaklaya gidiyorsun!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı programdaki ifadeleri gerekçesiyle RTÜK’ün Habertürk’e ceza kesmesini konu ettiği açıklamasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a seslenerek, “Yasaklar diye diye geldin yasaklaya yasaklaya gidiyorsun Sayın Erdoğan... Beni ekranına çıkartan Habertürk'e ceza verince bu millet yanan mutfağı, kararan umutları görmeyecek mi, sandıkta son sözü söylemeyecek mi sanıyorsun?” ifadelerini kullandı.

Sözcü Ankara
00:19 -
Haberler Gündem
Akşener’den Erdoğan’a: Yasaklar diye diye geldin, yasaklaya yasaklaya gidiyorsun!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı programda kullandığı sözleri dolayısıyla Habertürk'e Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından ceza kesilmesini eleştirdi.

Akşener, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, “Yasaklar diye diye geldin yasaklaya yasaklaya gidiyorsun Sayın Erdoğan… Beni ekranına çıkartan Habertürk’e ceza verince bu millet yanan mutfağı, kararan umutları görmeyecek mi, sandıkta son sözü söylemeyecek mi sanıyorsun?” dedi.

NE OLMUŞTU?

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) haftalık olağan toplantısı sonrası, Halk TV’de canlı yayınlanan “Sözüm Var” programına konuk olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun ifadeleri üzerine Halk TV'ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verildiğini duyurdu.

Kurul, katıldığı Teke Tek programında, İYİ Parti lideri Akşener'in kullandığı ifadelerin 6112 sayılı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle yayıncı Habertürk'e üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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