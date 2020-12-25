Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan cami çıkışında açıklamalarda bulundu. Aşı ile ilgili soruya, “Ben tıp mensubu değilim. Benim alanım ekonomi. Bakanımız var. Kendilerinden edindiğim bilgi ile ilk anlaşmamız 50 milyon. Tabi bütün bunları da belli bir takvim ve sağlık elemanlarımız olmak üzere aşılama sürecini başlatacağız. Ben aşı olacağımı da zaten açıklamıştım” diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce de şu soruyu yöneltti:

“Alanı ekonomiymiş, ekonomiyi batırdı! Ya alanı tıp olsaydı?”