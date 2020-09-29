Ali Babacan’dan HDP’ye telefon

DEVA’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Ali Babacan’ın Mithat Sancar'ı telefonla arayarak, gözaltılar ve gözaltında yaşanan sağlık sorunları hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Genel Başkanımız Sn. Ali Babacan, HDP Genel Başkanı Sn. Mithat Sancar'ı telefonla arayarak, yapılan gözaltı işlemleri ve gözaltında yaşanan sağlık sorunları hakkında bilgi almıştır.

* Genel Başkanımız, geçmiş olsun dileklerini ileterek, bu ve benzeri soruşturmaların ve soruşturmaya ilişkin usul işlemlerinin siyasi etkiden uzak, hukuk devleti kurallarına uygun bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulamıştır.