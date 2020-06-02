Ali İsmail Korkmaz, saldırıya uğradığı sokakta anıldı!

Ali İsmail Korkmaz’ın saldırıya uğradığı Kurtuluş Mahallesi Sanayi Sokak’taki ekmek fırının önünde ölümünün 7'nci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

Törene CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören öncesi Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

“GEZİ ROMANTİK BİR NOSTALJİ DEĞİLDİ”

Anma töreninde konuşan KESK Eğitim-Sen Sekreteri Özge Akgül Ayaz, şunları söyledi:

* 7 yıl önce Türkiye yakın tarihinin en demokratik mücadelesi olan Gezi’de gençlerimizi yitirdik.

* Bu sokak ‘nefes alamıyorum' diyen 19 yaşındaki bir gencin ölümüne şahitlik yaptı. Adı bile değişmedi.

* O günden beri Emel annenin dediği gibi adalet bekliyoruz.

* Gezi romantik bir nostalji değildi, olmayacak ve bağımsız demokratik Türkiye mücadelemizin içinde tarihsel bir miras olarak yaşamaya devam edecektir.

* Bu sokakta Türkiye de emekçilerin demokrasi sokağı olmaya devam edecektir.

“GEZİ DİRENİŞİ TALEPLERİ HÂLÂ TAPTAZE”

Aradan 7 yıl geçmesine rağmen taleplerinin hâlâ taptaze olduğunu ifade eden Ayaz şöyle konuştu:

* Sermaye sahipleri ile rant çevreleri kentlerin, doğanın talanından vazgeçmiyor.

* Çünkü halkın, gençlerin ne dediğine kulak asmadan baskı ve sömürü politikalarını koyulaştıran siyasi iktidar dayatmaya devam ediyor.

* Ama ne yaparlarsa yapsınlar işçi ve emekçilerin, gençlik ve kadınların özgürlük mücadelesi durdurulamıyor.

* Gezi'nin değerleri, corona virüsüne rağmen zorla fabrikaya sokulan işçilerin grevinde, şiddete uğrayan kadınların direnişinde, derelerine ve topraklarına sahip çıkan köylülerin mücadelesinde, gençlerin eşit eğitim ve güvenli gelecek mücadelesinde yaşamaya devam ediyor.

* Gezi bizlerde sadece isimleri çağrıştırmıyor.

* Gezi; Ali İsmail Korkmaz, Mehmet Ayvalıtaş, Ethem Sarısülük, Medeni Yıldırım, Abdullah Cömert, Ahmet Atakan, Hasan Ferit Gedik ve Berkin Elvan'dır!

* Gezi; doğaya, insanlığa, sanata sahip çıkmadır. Gezi, farklılıkların bir olma başarısıdır.

* Gezi ruhtur. Gezi, sen-ben değil ‘biz’ olabilmedir.

KIRMIZI KARANFİL BIRAKTILAR

Ali İsmail Korkmaz'ı anmaya gelenler 7 yıl önce saldırıya uğradığı Kurtuluş Mahallesi Sanayici Sokak’ta Ali İsmail Korkmaz'ın fotoğrafının önüne kırmızı karanfil bıraktı.