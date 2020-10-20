Alkol zehirlenmesi can almaya devam ediyor

Edinilen bilgiye göre Y.B. isimli vatandaş sabah uyandığında gözleri görmeyince durumu ailesine haber verdi. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırılan Y.B.’nin birden fazla organının fonksiyonunu kaybettiği öğrenildi.

10 gün boyunca hastanede tedavisi süren Y.B., doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yapılan otopside alkol zehirlenmesine bağlı hayatını kaybettiği teşhisi konulan Y.B., otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

BİR ÖLÜM HABERİ DE NAZİLLİ’DEN

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi'nde kaçak alkol kullandığı iddia edilen Süleyman Öcalan (64) dün akşam saatlerinde görme bozukluğu şikayetiyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öcalan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Son ölüm olayı ile birlikte Aydın il genelinde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 5’e yükseldi.

MERSİN’DE 5 KİŞİ HALEN HASTANEDE

Mersin’de son iki hafta içerisinde metil alkol zehirlenmesinden dolayı 26 kişi hastanelere başvurdu. Bunlardan 6’sı hayatını kaybederken, 15’i tedavilerinin ardından taburcu edildi. İkisi özel bir hastanede, biri Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, biri Erdemli Devlet Hastanesi ve biri de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde olmak üzere 5 kişinin tedavisine ise halen devam ediliyor.

60 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

9 Ekim’den bu yana Türkiye’nin dört bir yanına yayılan kaçak içki kaynaklı alkol zehirlenmeleri nedeniyle bugüne kadar 60’tan fazla kişi yaşamını yitirdi. Onlarca kişinin de hastanelerde tedavi gördüğü zehirlenme vakalarına her gün yenileri ekleniyor. (İHA)