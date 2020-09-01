Alman siyasetçiden Türkiye’ye turizm övgüsü!

Geçtiğimiz hafta sonu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Antalya’da bir araya gelen Alman siyasetçi ve gazeteci Friedhelm Ost yazısında şu ifadeleri kullandı:

* Corona virüsü tüm dünyada devam ediyor. Ancak en popüler tatil bölgelerinin bazılarında oteller, Covid-19 salgınıyla büyük bir çabayla mücadele ediyor.

* Türkiye’nin en deneyimli turizm uzmanlarından biri olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin kıyı bölgeleri için salgın önleyici tedbirleri uygulamaya koydu.

* Almanya’nın Kuzey ve Baltık Denizi kıyılarındaki tatil yerleri ve Mallorca ile kıyaslandığında Türkiye’de alınan tedbirler dünyaya örnek olmanın da ötesinde.

* Bu yaz Türkiye’de tatilinizin tadını çıkarmak istiyorsanız, mesafeye, hijyene ve maskeye dikkat etmelisiniz.

“MÜKEMMEL BİR ŞEKİLDE ORGANİZE EDİLİYOR”

* Almanya hükümetinin seyahat uyarısı Türkiye’nin büyük bir kısmı için hala devam ederken Antalya, Aydın, İzmir ve Muğla için Ağustos başında kaldırıldı.

* Bununla birlikte Almanya’ya dönen her yolcuya dönüş uçuşlarından 48 saat önce için bir corona testi şartı getirildi.

* Bu durumu turizm operatörleri tarafından mükemmel şekilde organize ediliyor ve otellerdeki tıp uzmanları tarafından sadece birkaç dakika içinde uygulanıyor.

* Bakan Ersoy, gerçekten mükemmel bir iş çıkardı. Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri olan turizmde son birkaç yılda Almanya’dan 5-6 milyon, İngiltere’den 2,5 milyon, Hollanda’dan 1 milyonun üzerinde, hatta Rusya’dan 7 milyon turist Türkiye’ye gitti. Gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 12 ila 15’i yüzbinlerce istihdamla turizmden geldi.