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Alman siyasetçiden Türkiye’ye turizm övgüsü!

Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti üyesi ve gazeteci Friedhelm Ost, "Blog Der Republic" isimli siteye yazdığı "Antalya turistleri için sıkı önlemler" başlıklı yazısında Türkiye'nin tatil merkezindeki corona virüsü önlemlerini aktardı. Ost yazısında Türkiye'nin güvenli turizm uygulamalarının örnek niteliğinde olduğunu yazarak "Türkiye'deki tedbirler dünyaya örnek olmanın ötesinde" ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr
19:36 -
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Alman siyasetçiden Türkiye’ye turizm övgüsü!

Geçtiğimiz hafta sonu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Antalya’da bir araya gelen Alman siyasetçi ve gazeteci Friedhelm Ost yazısında şu ifadeleri kullandı:

* Corona virüsü tüm dünyada devam ediyor. Ancak en popüler tatil bölgelerinin bazılarında oteller, Covid-19 salgınıyla büyük bir çabayla mücadele ediyor.

* Türkiye’nin en deneyimli turizm uzmanlarından biri olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin kıyı bölgeleri için salgın önleyici tedbirleri uygulamaya koydu.

* Almanya’nın Kuzey ve Baltık Denizi kıyılarındaki tatil yerleri ve Mallorca ile kıyaslandığında Türkiye’de alınan tedbirler dünyaya örnek olmanın da ötesinde.

* Bu yaz Türkiye’de tatilinizin tadını çıkarmak istiyorsanız, mesafeye, hijyene ve maskeye dikkat etmelisiniz.

“MÜKEMMEL BİR ŞEKİLDE ORGANİZE EDİLİYOR”

* Almanya hükümetinin seyahat uyarısı Türkiye’nin büyük bir kısmı için hala devam ederken Antalya, Aydın, İzmir ve Muğla için Ağustos başında kaldırıldı.

* Bununla birlikte Almanya’ya dönen her yolcuya dönüş uçuşlarından 48 saat önce için bir corona testi şartı getirildi.

* Bu durumu turizm operatörleri tarafından mükemmel şekilde organize ediliyor ve otellerdeki tıp uzmanları tarafından sadece birkaç dakika içinde uygulanıyor.

* Bakan Ersoy, gerçekten mükemmel bir iş çıkardı. Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri olan turizmde son birkaç yılda Almanya’dan 5-6 milyon, İngiltere’den 2,5 milyon, Hollanda’dan 1 milyonun üzerinde, hatta Rusya’dan 7 milyon turist Türkiye’ye gitti. Gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 12 ila 15’i yüzbinlerce istihdamla turizmden geldi.

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Son güncelleme: 20:03 01.09.2020
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