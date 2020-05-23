Amasya, Nevşehir bayram namazı saat kaçta? 2020 Nevşehir, Amasya duha (kuşluk) namazı vakti…

Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazının camilerde kılınamayacağını açıkladı. Salgın nedeniyle evlerde duha namazı kılınabilecek. Tüm illerin bayram namazı saati belli olurken, Amasya’da ve Nevşehir’de yaşayanlar da bayram namazının saat kaçta olduğunu merak ediyor. Diyanet’in yayınladığı 2020 Amasya bayram namazı saatini haberimizden görebilir ve bayram namazı hakkındaki detaylara ulaşabilirsiniz.

AMASYA’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Tüm Müslümanların büyük heyecan duyduğu Ramazan Bayramı geldi çattı. Bayram namazı saatleri de Diyanet tarafından açıklandı. Diyanet’in yayınladığı imsakiye takvimine göre 2020 Amasya bayram namazı saati 05:47 olarak belirlendi.

NEVŞEHİR’DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu sene pandemi nedeniyle bayram namazının evlerde kılınacağını açıkladı. Bayram namazı saatlerini de yayınlayan Diyanet, 2020 Nevşehir bayram namazı saatini 05:56 olarak açıkladı.

DUHA NAMAZI NEDİR? KUŞLUK NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Duha namazı aynı zamanda kuşluk namazı olarak da bilinir. Güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. Niteki bir hadîs-i Şerîfte: “Kuşluk namazı, deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zamandır.” Buyurulur. (Müslim, Misâfirîn, 143)Duhâ (kuşluk) namazı dediğimiz nafile namaz bu andan itibaren kılınır. Zeval vaktine yarım saat kalıncaya kadar devam eder. İki veya dört veya sekiz veya on iki rek‘at kılınabilirse de, en faziletlisi sekiz rek‘at kılmaktır.

TÜM İLLERİN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

NAMAZIN ÇEŞİTLERİ

Namazlar; hükmü, kılınışı ve vakti itibariyle üç çeşittir:

1. Hükmü itibariyle namazlar; beş vakit namaz gibi farz, vitir ve bayram namazları gibi vacip ve beş vakit namazın sünnetleri gibi nafile olmak üzere üç kısımdır.

2. Kılınışı itibariyle namazlar rükûlu-secdeli ve rükûsuz-secdesiz olmak üzere iki kısımdır. Rükûlu-secdeli namazlar; sabah namazı gibi iki rekâtlı, akşam ve vitir namazı gibi üç rekâtlı, öğle namazının farzı gibi dört rekâtlı olmak üzere üç kısma ayrılır. Rükûsuz ve secdesiz kılınan namaz,

sadece cenaze namazıdır.

3. Vakti itibariyle namazlar; vaktinde kılınan namazlar (eda), vakti çıktıktan sonra kılınan namazlar (kaza) olmak üzere iki kısma ayrılır. İslâm'da günde beş vakit namaz kılmak ergenlik çağına gelmiş, akıllı her müslümana farzdır. Kur'ân'ın pek çok ayetinde yer alan “Namazı kılın” emrinin yanında “ Şüphesiz, namaz belirli vakitlere bağlı olarak mü'minlere farz kılınmıştır” (Nisa, 4/103) ayetinde de bu farz oluş açıkça belirtilmiştir. Namaz, İslâm'ın ilk yıllarında ikişer rekât olarak farz kılınmıştır. O yıllarda sabah ve akşam olmak üzere günde iki vakit namaz kılınıyordu.

AMASYA İLİ TARİHÇE

Yapılan arkeolojik araştırma ve bulgulara göre Amasya’da ilk yerleşme MÖ 4000 yıllarında başlayıp Hitit, Frig, Kimmer, İskit, Lidya, Pers, Hellen, Pontus, Roma, Bizans, Danişmend, Selçuklu, İlhanlı ve Osmanlı dönemlerinde de kesintisiz olarak devam etmiştir. Pontuslar (MÖ 333 – MÖ 26) tarafından yapılan Kral Kaya Mezarları, günümüze kadar ulaşarak kentin anıt eserleri arasına girmiştir. 700 yıl Bizans egemenliğinde kalan Amasya, Melik Ahmet Danişmend Gazi tarafından 1075 yılında fethedilerek bu kentte ilk Türk – İslam Egemenliği kurulmuştur.

Osmanlı Anadoluda Türklerin ilk şehir hayatına geçiş yaptıkları yerlerden birisi de Amasya olup öz be öz Türk oymaklarının Amasya ve civarında yerleşmiş olması, korunaklı bir yapıya sahip olması nedenleri ile Osmanlı Şehzadelerinin Amasyada yetiştirilmesi uygun bulunmuştur. Bu Sebeplerledir Şehzade Çelebi Mehmet Timur nedeni ile dağılan Anadolu birliğini Amasya ve civarındaki Türkmenlerden sağladığı güçle tekrar sağlamıştır. .

Şehzade Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmet, Şehzade Murat (II), Şehzade Ahmet Çelebi, Şehzade Mehmet (II), Şehzade Alâeddin, Şehzade Bayezid (II), Şehzade Ahmet, Şehzade Murat, Şehzade Mustafa, Şehzade Bayezid ve Şehzade Murad (III) çeşitli tarihlerde Amasya’da Valilik yapmışlardır.

Bu dönemde kentte birçok ilim adamı yetişip saray, çeşme, medrese, cami, türbe v.b. kalıcı eserlerle, şehir bir kültür merkezi olarak tarihteki yerini almıştır. Tarihin akışı içerisinde önemli roller üstlenen Amasya, Kurtuluş Savaşı sırasında yine ön plana çıkmış, Kurtuluş mücadelesinin planları bu kentte hazırlanmıştır.

AMASYA NÜFUS

Güncel Nüfus Değerleri (TÜİK 4 Şubat 2020 verileri)

Amasya ili nüfusu: 337.800’dür. Bu nüfusun %73,9’u şehirlerde yaşamaktadır (2019 sonu).

İlin yüzölçümü 5.628 km2’dir. İlde km2’ye 60 kişi düşmektedir. (Bu sayı Suluova’da 102'dir.)

İlde yıllık nüfus % 0,09 oranında artmıştır. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Merkez ilçe (% 1,17), Göynücek (-% 4,63)

04 Şubat 2020 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 7 İlçe, 8 belediye, bu belediyelerde 107 mahalle ve ayrıca 372 köy vardır.