Amasya’da şok iddia… Testi pozitif çıkan 112 personeli 2 gün çalıştırıldı

Amasya 112 Acil Servis ekibi, umreden geldiği belirtilen ve yüksek ateş, öksürük şikayetleri olan yaşlı bir kişiyi hastaneye götürdü. Daha sonra 112 ekibindeki bir personelde de yüksek ateş ve öksürük belirtileri baş gösterdi.

Bunu üzerine hastaneye giden personele doktorlar corona testi yaptı. Ve testin sonucu gelene kadar da evde kendisini izole etmesi gerektiğini söyleyerek, evine yolladı.

Ancak iddialara göre, 112 Acil Servis Başhekimi N.T., söz konusu personele izin vermeyerek 2 gün daha çalıştırdı. Personelin test sonucu pozitif çıkınca da ekipte bulunan 3 kişi evlerinde karantiya alındı.

BU BİR SAĞLIK SKANDALI

Türk Sağlık-Sen Amasya İl Başkanı Şemsetin Dümen, testi pozitif çıkan 112 personelinin olayı kendisine anlattığını ifade ederek şunları söyledi:

* Bu arkadaş daha önceki günlerde umreden gelen pozitif bir bir kişiyi hastaneye götürmüş. Bir kaç gün sonra da kendisi, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle hastaneye gidiyor. Test yaptırıyor.

* Doktorlar test sonuçları gelene kadar evde kalmasını söylüyorlar. Oda durumu kurumuna bildiriyor. 112 Acil Servis Başhekimi N.T., bu arkadaşımıza ‘her öksürene izin mi vereceğiz’ diyerek, izin veya rapor alıp izole olmasına müsaade etmiyor. Ve test sonuçları gelene kadar 2 gün daha çalıştırıyor.

* Arkadaşımızın test sonuçları pozitif çıkınca da kendisiyle birlikte çalışan 2 sağlıkçı karantinaya alınıyor. Bu 112 istasyonunda 21 personel var. Bu arkadaş hepsiyle temas halinde bulunmuştur. 2 günde onlarca vakaya gitmiştir. Ancak sadece 3 kişi karantina altına alınmıştır.

PERSONELE BASKI YAPILIYOR

Corona testi pozitif çıkan 112 personeline baskı yapıldığını ileri süren Dümen şunları söyledi:

* Ben olayın üstüne gidince arkadaşımıza baskı yapmaya başladılar. Bu arkadaşımız henüz 21 yaşında. 5 aylık memur ve bu şehirde kimsesi yok.

* Bu olayın sorumlusu başta Sağlık İl Müdürlüğü ve kurum başhekimidir. İstifa çözüm değildir. İlgili kurumları bu konuda göreve davet ediyoruz. İdari soruşturmanın yanında adli soruşturmanın da yapılması gerekir.