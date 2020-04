Anadolu’da ücretsiz maske tepkisi: Bizim eczanelere maske ne zaman gelecek?

Ali Ekber ŞEN Evren DEMİRDAŞ İsmail AKDUMAN İsmail AKIN Mehmet ANDAÇ Uğur AKAGÜNDÜZ Yaşar ANTER

Maske satışının yasaklanmasının ardından eczaneler üzerinden ücretsiz maske dağıtımı bazı sorunları da beraberinde getirdi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de vatandaşların cep telefonlarına gelen kod ile eczanelerden maske dağıtımı devam ediyor.

Bu iller dışında kalan vatandaşlar ise çaresiz. Maskelerin para ile satılmasının yasaklanmasının ardından vatandaş ya kendi maskesini yapıyor ya da maskelerini yıkayarak yeniden kullanıyor…

ELAZIĞ'A HAFTAYA MASKELER GELECEK

Konu ile ilgili Sözcü'ye konuşan Elazığ Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ulaş Güler, önümüzdeki hafta İstanbul, Ankara, İzmir dışında kalan büyükşehirlere maske dağıtılmaya başlanacağını belirterek şunları söyledi:

* İstanbul, Ankara ve İzmir’deki eczaneler maske dağıtımları tamamlandı. Yarından itibaren 30 büyükşehir tamamlanacak bir eksiklik olmazsa haftaya pazartesi veya salı günü Anadolu’daki diğer şehirlere gönderilecek.

* Eczanelere maskeler geldikten sonra vatandaşlar e-devletten kayıtlı telefon numaralarına şifre gidecek o şifrelerle eczanelere gidip 5 adet maskelerini alacaklar.

* Önümüzdeki hafta maskelerin ulaşması durumunda aynı gün şifreler vatandaşlara gidecek. Maskelerin ücretsiz bir şekilde vatandaşlara ulaştırılmasının en kolay yöntemi eczaneler üzerinden dağıtılmasıydı bizim için ekstra bir iş yükü ama sonuçta ülkede bir sıkıntı var ve bizde üzerimize düşeni yapacağız.

Elazığlı vatandaş Hasan Akgün, maske sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, “Maske satışı yasaklandığından dolayı şu an sıkıntı çekiyoruz. Devlet eczanelerde ücretsiz olacağı konusunda bir açıklama yaptı ama bir iki eczaneye gittim daha maskeler gelmemiş. Geldiğinde bize şifre göndereceklermiş umarım en kısa sürede maskeler gelir ve bu sorunumuz ortadan kalkar. Bazı kişilerin eski maskelerini yıkayarak kullandıklarını duydum” ifadelerini kullandı.

“EDİRNE’YE NE ZAMAN MASKELERİN ULAŞACAĞINI BİLMİYORUZ”

Edirne Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Fahri Uygar Güler, kentteki eczanelerin, halka ücretsiz dağıtılacak maskeleri beklemeye devam ettiğini söyledi.

Güler, maskelerin ecza depolarından ulaştırılmasıyla ücretsiz dağıtımının başlayacağını ifade ederken; Edirne’deki eczanelerde maske satışı ve dağıtımının bulunmadığını açıkladı.

Güler, ücretsiz maskelerin Edirne’ye ne zaman ulaştırılacağına dair tarih bilgisinin de bulunmadığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

* Sağlık Bakanlığı, corona virüsü tedbirleri kapsamında maske dağıtımı planlamasını 30 büyükşehir ve Zonguldak öncelikli olmak üzere yaptı.

* Maskeler daha sonra diğer illere dağıtılacak. Elimizde Edirne’nin bu iller arasında kaçıncı sırada olduğu ile ilgili bir bilgi yok. Ecza depoları tarafından bize bedelsiz olarak maske ulaştırıldığında, biz de vatandaşlarımıza ulaştıracağız.

* Bu uygulamada da bir prosedür var. Öncelikle vatandaşlarımızın cep telefonuna bir numara gelecek. O mesajı eczanelere göstermeleri halinde maske edinebilecekler.

* Şu anda Edirne’deki eczacılar olarak beklemedeyiz. Maskeler gelmediği için de halkımıza sunamıyoruz. Beklemeye devam ediyoruz.

MASKEM YOK EVDEKİ TEK ELDİVEN İLE SOKAĞA ÇIKTIM

Edirneli Umut Poyraz (35), eczanelerde maske bulamaması nedeniyle evinden dışarı maskesiz çıkmak zorunda kaldığını söyledi. Poyraz şunları kaydetti:

* Cumhurbaşkanımızın maskelerin ücretsiz dağıtılacağını açıklamasının ardından piyasada maske bulamıyoruz. Şu anda ben çarşıdayım ama maskem yok. Hatta eldivenim bile yok. Evde bir tane eldiven buldum ve onunla çıkabildim.

* Şu anda parasıyla bile maske bulmaya hazırız, razıyız. Ama maalesef parasıyla bile maske bulamıyoruz. Devletimizden, hükümetimizden maske konusunda vatandaşa destek sağlamasını bir an önce istiyoruz.

* Büyükşehirlerde ücretsiz maske dağıtımı eczanelerde başladı. Fakat Edirne gibi küçük şehirlerde maske dağıtılmıyor. Bunun bir an önce Edirne gibi küçük şehirlerde de bir an önce dağıtılmaya başlanmasını istiyoruz. Lütfen bir an önce bu uygulama başlasın.

MERSİN'DE MASKELER GELDİKTEN SONRA DAĞITIMI ODALAR YAPACAK

Mersin Eczacılar Odası Başkanı Özgün Sağır ise, vatandaşların hiçbir yerde maske bulamadıklarını belirterek şöyle konuştu:

* Bize en son gelen bilgi, Sağlık Bakanlığı'nın 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ın da aralarında olduğu 31 il için hafta sonuna kadar 50 yaş üstü ve 65 yaşındaki vatandaşlara verilmek üzere maske göndereceği yönündedir.

* Bu dağıtım planlamasını da odalar yapacak. Bu yaş grubunda bulunan vatandaşların telefonuna mesaj gelecek.

* Vatandaş bu mesajla eczaneye başvurması durumunda, sistemde TC kimlik numarası ile girip, doğrulama yaptıktan sonra da kendisine maske verilecek” dedi.

MERSİN'DE VATANDAŞLAR 10 GÜNDÜR AYNI MASKEYİ TAKIYOR

Mersinli Abdi Satıroğlu isimli bir vatandaş, kaymakamlığa maske almak için başvurduğunu ve sonuç alamadığını belirterek, “Nereden maske alacağımı da bilmiyorum. Bir hafta önce belediyelerden aldığımız maskeleri de yıkayıp yıkayıp takmak durumunda kalıyoruz. 10 gündür aynı maskeleri takıyoruz” şeklinde konuştu.

MUĞLA'YA SALI GÜNÜ 1 MİLYON MASKE GELECEK

Muğla ili ve ilçelerinde Cuma gününden itibaren maske dağıtımının eczanelerde başlanacağı öğrenildi.

Muğla Eczacı Odası Başkanı Kadir Serkan Tekin “Biz yine de şu anda belediyelerimizin desteği ile tüm eczanelere birer ikişer paket dağıtıp vatandaşımızın acil sorununu çözmeye çalışıyoruz, Muğla' ya önümüzdeki Salı gününden itibaren 1 milyona yakın maske gelmiş olacak, Bodrum ve Marmaris'te nüfus patlaması var ek maske talebinde bulunduk” ifadelerini kullandı.

“CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN DAĞITMAYA BAŞLIYORUZ”

Sağlık Bakanlığı ile telekonferans sistemi ile görüştüklerini ve Muğla Sağlık İl Müdürlüğü ile koordinasyon içinde bulunduklarını belirten Tekin “Yarın ve asıl Cuma gününden itibaren ilk etapta gelecek yaklaşık 200 bin maskeyi hemen eczanelerimize dağıtacağız Salı gününe kadar ise ilimize 1 milyona yakın maske gelmiş olacak , koordinasyonu şu anda çok iyi sıkıntı yaşanacağını sanmıyorum, hatta birçok eczacı arkadaşımız para aldığı maskeleri bile ücretsiz dağıtıyor” dedi.

“BODRUM VE MARMARİS'TE NÜFUS PATLAMASI VAR, EK MASKE TALEBİNDE BULUNDUK”

Tekin İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde müracaat edip Bodrum ve Marmaris'e gelenlerinde maske taleplerini buradan temin edebileceklerini belirterek şunları söyledi:

* Nüfusları 150 bin civarında olan bu ilçelerimizde şu anda 500 bini aştı. Bu nedenle bakanlığımızdan ek maske talebinde bulunduk.

* İkametgah sayısına göre maske dağıtılacak ama özellikle Bodrum ve Marmaris'te nüfusun ani artışına yönelik bizde tedbir almaya çalışıyoruz. Bugün yapacağımız toplantılarla maske sıkıntısı yaşanmaması için tüm önlemleri alıyoruz.

BODRUMLU VATANDAŞ: MASKELERİMİZ BİTMEK ÜZERE

Bodrum'un Torba Mahallesi'nde yaşayan restoratör 26 yaşındaki Melis Özkan konuyla ilgili şunları söyledi:

* Maskelerimizi şimdiye kadar ailem ile birlikte eczanelerden satın almıştık. Sağlık Bakanlığı'nın duyurusu üzerine TC kimlik numaralarımızla ilk gün verilen PTT linkinden müracaat edip talep ettik ancak şu ana kadar bize gelen ve eczaneden almamızı sağlayacak bir numara yok.

* Bodrum'da pazar yerlerine girişte belediye ücretsiz dağıtıyor ancak elimizdeki maskelerde bitmek üzere nasıl temin edileceğine yönelik net bir bilgi yok,verilecek haftalık 5 er maskenin de yeterli olacağını sanmıyorum, daha bilgilendirici daha detaylı ve daha çok maskenin verilebileceği bir sisteme ihtiyaç olduğuna inanıyorum.

MUĞLA BELEDİYESİ 22 BİN MASKE DAĞITTI

Öte yandan bugün Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde bulunan 441 eczaneye toplam 22 bin maskenin dağıtımına başlandığı öğrenildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, “Koronavirüs salgınına karşı önlemlerimizi arttırarak çalışmalara devam ediyoruz. İl genelinde yaptığımız dezenfeksiyon çalışmalarının ardından halk pazarlarında ve toplu ulaşım araçlarında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımız devam etmekte” şeklinde konuştu.

SAMSUN'DA CUMAYA KADAR MASKELER GELECEK

Konu ile ilgili ulaştığımız Samsun Eczacılar Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, Sağlık Bakanlığı ile görüştüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

* 3 büyük ilde maske dağıtımı başlamış. Bugün de birkaç ilde başlamış. Samsun'da cumaya kadar maskeler eczanelere gelecek. Her eczaneye 500 adet verilecek.

* Keşke bu sisteme 10 gün önce geçseydik. Maske yasaklandı. PTT dağıtacak denildi. Sonra eczaneler dağıtacak söylendi. Bu sürede vatandaşlar maske bulamadı.

* Kimi bir maskeyi 3-4 kez kullandı. Ya da bir maskeyi 3-4 kişi kullandı. Süreç daha önceden başlasaydı bu sakıntılar yaşanmazdı. Benim vatandaşlardan ricam telefonuna maske için kod gelmeden kimse eczanelere gitmesin.

* 10 gün için 5 maske nasıl olacak bilmiyorum. Vatandaşlar bir maskeyi defalarca kullanmasın. Sadece dışarıya çıkarken maske kullansın.

* Ve ihtiyaçları yoksa keyfi bir şekilde dışarıya çıkmasınlar. Sağda solda kaçak satılan maskelerde de almasınlar. Onlar maske değil. Hiçbir koruyucu yönleri yok.

Samsunlu vatandaşların bir kısmının da daha önce kullandıkları bez maskeleri tekrar yıkayıp kullandıkları öğrenildi.

ANTALYALI VATANDAŞ: BELEDİYE SAYESİNDE ELİME MASKE ULAŞTI

Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin ise şöyle konuştu;

* Şu an maske Antalya'ya ulaşmış değil. Yarın akşam gönderileceği söyleniyor. Yani Cuma akşamı elimizde olur dişe düşünüyoruz.

* Bölgelere sevkıyatlar ilaç depoları kanalıyla gerçekleşecek. En erken tahminim Pazartesi gününden itibaren vatandaşlarımıza ulaştırmayı bekliyoruz.

* Bu süreçte vatandaşlarımız yine belediyeler, PTT veya sosyal kalkındırma kanallarıyla temin edebilir” Fakat şu aşamada eczanelerde temin edecek bir şart oluşmadı.

Antalya'da emekli Nazmiye Kılıçarslan (60), belediye sayesinde maskeye ulaştığını belirterek şunları söyledi:

* Maskeyi daha önce eczanelerden alıyorduk. Fakat maske satışı yasaklanınca eczanelerde bulmak mümkün olmuyor. Daha sonra e devlete başvuru yaptım fakat oradan daha maske elime ulaşmadı.

* Oturduğum ilçenin belediyesi kapı kapı dolaşarak maske dağıtımı yapıyor. Önceki gün kapımı açtığımda 5 adet maskenin, asılı olduğunu gördüm. Şu an benim maskeye ulaştığım tek kurum belediye oldu.

“ÇANAKKALELİLER NEREDEN MASKE TEMİN EDEBİLİR, ŞU AN BİLMİYORUZ”

Çanakkale Eczacı Odası Başkanı Jale Karaata, “Çanakkale’de çoğu kişide maske görüyoruz. Lakin bizde bilmiyoruz şuan nereden temin edebileceklerini” şeklinde konuştu.

Çanakkale'de öğrenci olan Deniz Can Arslan (24), İstanbul için kendisine maske temini mesajı geldiğini belirterek şunları söyledi:

* Öğrenciyim, okulum ve ikametim İstanbul ama ben Çanakkale’de ailemleyim. Bu süreçte önceki haftalarda ailemin yanına geldim.

* Bugün İstanbul’da maske temini konusunda eczane mesajı geldi lakin Çanakkale’de olduğum için bu durumdan faydalanamıyorum.

* Devletin dağıtacağı maskeler için 6 Nisan’da sipariş verdik, lakin henüz maskelerimiz gelmedi. Daha öncelerden temin ettiğimiz maskeleri kullanıyoruz. Bunlar bittiğinde ne yapılacak bilmiyoruz.