Ankara, İzmir, İstanbul imsak vakti! İl il 2020 Diyanet İmsakiyesi!

İslamın beş şartından biri olan oruç ibadeti için günlerdir yapılan hazırlıklar tamamlandı ve bugün Ramazan Ayı’nın ilk günü idrak ediliyor. Müslümanlar tarafından yılın en kutsal ayı olarak kabul edilen Ramazan Ayı’nda oruç tutacaklar ise imsak vakitlerini araştırıyor. İl ve ilçelere göre farklılık gösterebilen iftar ve sahur vakitlerini sayfamızda sizler için derledkik. İşte Diyanet 2020 İmsakiyesi…

İL İL İMSAK VAKİTLERİ 2020



ANKARA İMSAK VAKTİ

Ankara'da ilk oruç için 23 Nisan Perşembe gecesi kalkılacak ve imsak vakti 04:18'de başlayacak. Ankaralılar ilk iftara kadar bir şey yemeyip, içmeyecek… Ankara'da ilk iftar vakti ise 19:43. Ankaralılar Ramazan'ın ilk gününde toplam 15 saat 25 dakika oruç tutmuş olacak.

İSTANBUL İMSAK VAKTİ

İstanbul’da ilk oruç için 24 Nisan Cuma gecesi kalkılacak ve imsak vakti 04:29’da başlayacak. İstanbul’da ilk iftar vakti ise 20:00’de (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)

İZMİR İMSAK VAKTİ

İzmir’de ilk oruç için 24 Nisan Cuma gecesi kalkılacak ve imsak vakti 04:17’de başlayacak. İzmir’de ilk iftar vakti ise 20:03(İlçelere göre değişiklik gösterebilir)

ORUCUN ZAMANI HANGİ VAKİTLER ARASINDADIR?

Oruç tutma zamanı tan yerinin ağarması (fecr-i sadık) ile başlar, güneşin batmasına kadar devam eder. Oruca başlamaya imsak, orucu açmaya ise iftar denir.

SAHURDA EZAN BİTENE KADAR YEMEK YENİLEBİLİR Mİ?

İmsak vakti ezan ile değil, tan yerinin ağarması ile başlar. Bu sebeple ezan okunsun okunmasın imsak vaktinin başlaması ile yeme içmeye son vermek gerekir. Ezanın imsak vaktinden önce okunması, ezanla birlikte oruca başlamayı zorunlu kılmadığı gibi, ezanın geç okunması hâlinde de imsak vaktinin girmesinden sonra yiyip içmek mübah olmaz.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

İMSAK NEDİR, NE ZAMAN BAŞLAR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavramolarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır. Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.