Ankara’da gecekonduda çıkan yangında yaşlı adam can verdi

Mehmet ve Belgüzar Kuğimen çiftinin yaşadığı Dostlar Mahallesi’ndeki gecekonduda sabaha karşı elektrik kontağından yangın çıktı.

KOMŞULARI ALEVLERİN ARASINDAN ÇIKARDI

Yangını fark edip kendi imkanlarıyla dışarı çıkan Belgüzar Kuğimen, eşinin evde mahsur kaldığını belirterek komşularından yardım istedi. Alevlerin arasında giren 2 kişi, dumanlardan dolayı bayılan Mehmet Kuğimen’i taşıyarak dışarı çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Mehmet Kuğimen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangında yaralanan Belgüzar Kuğimen ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının sonucunda yangın kontrol altına alındı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Mehmet Kuğimen’in ölüm haberini alan yakınları, olay yerine geldi. Kuğimen’in cansız bedenini yerde gören yakınları, sinir krizi geçirdi. (DHA)