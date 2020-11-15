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Ankara’da keşif yapan iki terörist tutuklandı

Emniyet ve MİT'in operasyonuyla Ankara'da keşif ve istihbarat yaptıkları belirlenen iki IŞİD'li terörist kıskıvrak yakalandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:16, 15/11/2020
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Ankara’da keşif yapan iki terörist tutuklandı

Başkent’te Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Ankara MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışma sonrası yabancı uyruklu A.E.E. ve H.E.E.’nin Türkiye’de keşif yaptıkları tespit edildi. Terör örgütü IŞİD üyesi oldukları ve çatışma bölgelerinde aktif silahlı faaliyet gösterdikleri belirlenen iki şüpheli takip ve deşifre çalışmaları sonucunda gözaltına alındı.

KOORDİNAT BELİRLEME PROGRAMI

Teröristlerin saklandıkları hücre evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Ayrıca yapılan detaylı incelemelerde Avusturya’da gerçekleşen eyleme ilişkin videoların da bulunması üzerine dijital inceleme uzmanları tarafından yapılan ayrıntılı dijital kazıma çalışmalarında IŞİD içerisinde faaliyet gösterdikleri dönemde çekildiği değerlendirilen çok sayıda video ve fotoğraf ortaya çıkarıldı.

Yine incelemeler neticesinde A.E.E.'nin cep telefonunda koordinat belirleme, paylaşma ve üç boyutlu harita ile konum paylaşma özelliğine sahip bir programın kullanım kılavuzunun silinmiş olduğu tespit edildi. Yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

Ankara Avusturya çatışma Emniyet IŞİD Terör terör örgütü terörist Türkiye
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