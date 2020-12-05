Ankara’da öldürdüğü eski nişanlısının cesedini, Sakarya’da yol kenarına attı

Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda Fatih A., barışmak istediği eski nişanlısı Yasemin Aydın’ı (40) öldürüp, kaçtı.

Cinayetin ortaya çıkması üzerine Ankara polisi, şüphelinin İstanbul’a kaçtığını tespit etti. İstanbul polisine bilgi verdi. İstanbul polisi de bugün Fatih A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

ARABANIN BAGAJINDA TAŞIMIŞ

Şüpheli sorgusunda Yasemin Aydın’ın cesedini, aracının bagajında taşıdığını ve TEM Otoyolu’nun kenarına attığını söyledi.

CESET YOL KENARINDA BULUNDU

İstanbul polisi ve Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyolun Akyazı ve Erenler ilçeleri sınırları arasında kalan bölgede arama başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonunda Aydın’ın cesedi, Erenler ilçesi Horozlar mevkisinde yol kenarında bulundu.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Aydın’ın cesedi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü. Fatih A. ise, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 4 Aralık Cuma günü 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak Altındağ ilçesinde ikamet eden F.A'nın nişanlısı Y.A'yı öldürdüğü ihbarında bulunulduğu, ihbar sonrasında yapılan araştırmada Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce şüphelinin otomobille İstanbul istikametine hareket ettiğinin belirlendiği, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda ise şüpheli F.A'nın İstanbul'da olayda kullandığı tabanca ve altı adet fişekle birlikte yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, nişanlısı tarafından öldürülen Y.A'nın cansız bedeninin 5 Aralık Cumartesi günü Sakarya'nın Erenler ilçesi yakınlarında silahla göğüs bölgesinden vurularak öldürülmüş şekilde yol kenarında bölge trafik ekipleri tarafından bulunduğu kaydedildi.

Ankara Valiliği, olayla ilgili adli tahkikatın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütüldüğünü belirtti. (DHA/İHA)