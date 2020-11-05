Ankara’da zincirleme kaza: 2’si polis 5 yaralı

Kaza, saat 02.00 sıralarında Çankaya Kızılay Meydanı’nda yaşandı. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden Kolej yönüne giden Müslüm C. hakimiyetindeki 06 GA 1737 plakalı otomobil iddiaya göre, kırmızı ışıkta durmayınca Atatürk Bulvarı’ndan Ulus yönüne ilerleyen Ümit D. yönetimindeki 06 T 3560 plakalı taksiye çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan taksi ise seyir halindeki 06 A 76188 plakalı polis otomobiline vurdu. Zincirleme kazada 2 polis ile taksi sürücüsü Ümit D., taksideki yolculardan Melisa D. ve Zekeriya K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü koltuğunda sıkışan taksi sürücüsü Ümit D., itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan bölgeye gelen trafik polislerinin yaptığı alkol kontrolünde, kırmızı ışıkta geçen 06 GA 1737 plakalı otomobilin sürücüsü Müslüm C.’nin yüksek promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)