Ankara’daki pazarcının imdadına Mansur Yavaş yetişti!

ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan corona salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağından ekonomik olarak etkilenen vatandaşlara bir büyük yardım daha.

Daha önce salgın nedeniyle işinden olan vatandaşlara gıda ve nakit yardımı yapan ABB şimdi de sokağa çıkma yasağı ile mağdur olan pazarcıların yardımına yetişti.

Yavaş, sosyal medyadan yaptığı açıklama ABB’nin Ankara’daki pazarcıların ürünlerini satın aldığını ve bu ürünlerin ABB’nin yemekhanelerinde kullanılacağını ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını duyurdu.

ÜRÜNLER SATIN ALINDI

Yavaş açıklamasında şunları söyledi:

*Pazarcı esnafımızın sokağa çıkma yasağı kararıyla yaşadığı mağduriyetin farkındayız.

*Onlara lütfen siz evde kalın dedik. Ellerinde kalan ürünleri, belediye yemekhanelerimizde kullanmak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için satın aldık.