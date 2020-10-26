Ankara’ya yürümek isteyen madencilerin önü jandarma tarafından kesildi

Karaman Ermenek’te 13 aydır maaş ve tazminatlarını alamayan madencilerin eylemi sürüyor. Günlerdir maden önündeki bekleyişlerini sürdüren maden işçileri sonuç alamayınca 12 Ekim'de Ankara'ya yürümek istemiş ve Jandarma engeli ile karşılaşmıştı.

Jandarmanın sert müdahalesi sonucu 3 maden işçisi yaralanırken, 1 maden işçisi de gözaltına alınmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından işçilerin yetkililer ile görüşmesi sonucu sorunlarının çözüleceği sözü verilmişti.

AKP'Lİ BAŞKAN MAAŞLARIN YATTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

AKP Ermenek İlçe Başkanı Mevlüt Sarıtaş geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Enerji Bakanlığı ve şirket yetkilileri ile yaptıkları görüşme sonucu maden işçilerinin maaşlarının yatmaya başladığını tazminat haklarının ödenmesi konusunda da görüşmelerin devam ettiğini duyurmuştu.

AKP'li başkanın açıklamasına tepki gösteren işçiler ise bazı işçilerin maaşlarının eksik ödendiğini, 60'a yakın madencinin ise maaşlarının hiç ödenmediğini belirterek duruma tepki göstermişlerdi.

İŞÇİLERE JANDARMA ABLUKASI

Bugün tekrar Ermenek ilçesi Güneyyurt Meydanı'nda toplanan işçiler Ankara’ya yürümek istedi ancak jandarma ekipleri yürüyüşe izin vermedi. Jandarma barikatı önünde oturma eylemi yapan işçilere, dağılmadıkları takdirde müdahale edileceği uyarısı yapılıyor. “Yolu aç jandarma, geliyoruz Ankara” sloganı atan işçiler ise yolun açılmasını istiyor.

“SORUNLAR ÇÖZÜLMEDİ”

Maden işçilerinin eyleminde konuşan Bağımsız Maden İş Başkanı Tahir Çetin, şunları söyledi:

* Hırsız, katil, kan emici patron sorunu çözmek için adım atmadı. Sorunlarımız belli.

* İhbar ve kıdem tazminatımızın yıllardan beri üstüne çöken Özbey ailesi ödemedi. Şehit olan 18 madenci arkadaşımızın tazminatları ödenmedi.

* Ellerimizde senetler var ama sorunlar çözülmedi. Defalarca mühlet verdik, sorunların çözülmesi için ancak çözülmedi.

* Biz Ankara'ya yürümek için meraklı değiliz.

İşçilerin oturma eylemi ise sürüyor.

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