Anne babalar dikkat! Çocuğun midesinden 42 tane mıknatıs çıktı

Beylikdüzü'nde 9 yaşındaki bir çocuk ailesinin haberi olmadan neodyum adı verilen stres bilyeleri olarak da bilinen 42 tane mıknatısı yuttu.

Birkaç gün sonra şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayeti ile hastaneye gelen çocuğun röntgeni çekildi. Röntgen filminde çocuğun midesinde boncuklar halinde yabancı bir cisim tespit edildi.

Bağırsağını delen cismi fark eden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Çay çocuğu ameliyata aldı.Çocuğun bağırsaklarından rengarenk şekilde 42 tane neodyum çıkarıldı.

“TESADÜFEN GÖRDÜK”

Mıknastısların bağırsaklarda delinmeye neden olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Ali Çay, aileleri uyardı:

* Mıknatısları yuttuğunu çekilen filmde tesadüfen gördük. Hastamızı ameliyata aldık. İnce bağırsak uç kısmında delinme oluşmuştu. Mıknatısları çıkardık.

“ÇOCUKLARDAN UZAK TUTALIM”

* Bu mıknatısları çocuklar çok kullanıyor. Hayatı tehdit eden bu tür oyuncakları çocuklardan uzak tutmaya önem gösterelim. (İHA)