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Anneler Günü ne zaman? 2020 Anneler Günü için en güzel hediye fikirleri…

Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte heyecan da arttı. Tüm çocukların annelerine vereceği en güzel ve en anlamlı hediye fikirleri ise şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki Anneler Günü bu ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen bu soruların yanıtları ve hediye fikirleri...

19:19 -
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Anneler Günü ne zaman? 2020 Anneler Günü için en güzel hediye fikirleri…

İnsanın hayatındaki en önemi ve değerli kişi konumunda olan anneler için özel olarak her sene kutlanan Anneler Günü yaklaştı. Anneler Günü için şimdiden hediyelerini hazırlamak isteyenler ise hediye fikirlerini araştırmaya başladı. Anneler Günü’nde sizler de annenize hediye almak istiyorsanız haberimizdeki hediye fikirlerine bakabilirsiniz. Peki bu yıl Anneler Günü ne zaman kutlanacak?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Bu sene Türkiye'de de 10 Mayıs Pazar 2020′de Anneler Günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER

Anneler Günü ne gibi hediyeler alabiliriz? Annelere özel alınabilecek hediyelerden birkaçı. Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır. Annemize olan sevgimizi göstermemizin bir nişanesi olarak hediyeleri şunlardan seçebilirsiniz;

1) Buket Çicek
2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek mevyeler)
3) Küçük Ev Aletleri
4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları
5) Giyim Eşyası
6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)
7) Fotoğraf Çerçevesi
8) Duvar Saati
9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)

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