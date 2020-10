Antalya’da doğa katliamı yapmıştı… Bakanlık harekete geçti

Demre ilçesine bağlı, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Kekova’nın karşısındaki Üçağız Yarımadası’nda, 1’inci Derecede Doğal Sit Alanı’nda kaçak yapıldığı öne sürülen villa, Üçağız Mahallesi’nden bazı vatandaşlar tarafından CİMER, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi’ne şikayetçi edildi.

Şikayette, ‘Ziyat Koyu’ olarak da adlandırılan denize sıfır mevkideki villanın Türk ortağı da bulunan İngilize ait Eighty Five Ninety Five İnşaat Emlak Tur. ve Tic. Ltd. Şti. adlı şirketin olduğu bildirildi.

BAKANLIK BİLGİ NOTU İSTEDİ

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, şikayetler sonrasında gerekli incelemelerin yapıldığını, konuyla ilgili bakanlığın bilgi notu istediğini söyledi. Tevfik Altınay, Yapı Kayıt Belgesi alınan villayla ilgili başvurunun, İmar Barışı açısından kanuna uygun olduğunu ancak bulunduğu alanın Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi ve 1’inci Derecede Doğal Sit Alanı olması nedeniyle Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’na gönderildiğini kaydetti.

‘KALDIR DERSE, KALDIRACAĞIZ’

Altınay, komisyonun yaptığı incelemeler neticesinde de villanın bulunduğu alanın ÖÇK Bölgesi ve 1’inci Derecede Doğal Sit Alanı olduğunun kesinleştiğini anlatarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan görüş istendiğini söyledi. Altınay, bakanlıktan istenen görüşle ilgili şunları söyledi:

“Kaldırın derse, kaldıracağız. Yapı Kayıt Belgesi geçerli olsa bile, doğal sit ve ÖÇK bölgesinde. Bu arada belediye zaten mühürleme işlemini gerçekleştirmiş. Bu süreçte inşaat sahibinin herhangi bir faaliyet yapmaması gerekiyor. Belediyenin burada işlemi yürüttürmesi lazım, özel yasa var, koruma alanı.”

GÜNEŞ ENERJİSİ BİLE YAPILMIŞ

Üçağız Limanı’nın hemen karşısındaki Üçağız Yarımadası’nda, tapu kayıtlarına göre Üçağız Mahallesi Gökbucak mevkisindeki 521 parselde 31 bin 545 metrekare alan içinde inşa edilen villaya sadece tekneyle ulaşım mümkün.

Yarımadanın güneyinde denize sıfır villadan denize inmek için merdiven, merdivene bitişik iskele, sol tarafında ise denize sıfır oturma, güneşlenmek ve şezlong amaçlı kameriye tarzı bir yapı yer alıyor.

Şikayetçi olan vatandaşların yaklaşık 1 ay önce çektiği fotoğraflar ile çekilen son fotoğraflardan, villanın ağaç malzemeden oluşan pencere ve kapıları ile camlarının yeni takıldığı anlaşılıyor. Karayolu ile ulaşımın olmadığı ve enerji akımı bulunmayan adanın kıyısına ise yaklaşık 40 panelden oluşan güneş enerjisi sistemi oluşturulduğu, elektrik ihtiyacının bu şekilde karşılanmasının amaçlandığı belirlendi. (DHA)