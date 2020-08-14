Antalya’da kaybolan iş insanı aracında ölü bulundu

Saat 00.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 150 Sokak’taki bir sitenin otoparkında park halinde bulunan otomobilin bagaj kısmından dışarı akan kan ve gelen kokuyu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, otomobilin emlak zengini Cezayirli iş insanı Mohammed Mekki’yi (44) ait olduğunu belirledi. Otomobilde inceleme yapan polis, bagajda Mekki’nin çarşafa sarılı cesedini buldu.

Otomobil üzerinde parmak izi incelemesi yapan olay yerine inceleme ekipleri, Mekki’nin olduğu değerlendirilen deodorant, kolonyalı mendil, bir miktarı içilmiş su şişesine ve bazı eşyalara el koydu.

Hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle cesedin parçalanmaya yüz tuttuğunu belirleyen polis, Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla otomobili çekiciyle Antalya Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürdü.

20'DEN FAZLA KESİCİ ALET YARASI

Burada Mekki’nin cansız bedeni üzerinde inceleme yapan polis, göğüs bölgesinde ve kollarında 20’nin üzerinde kesici alet izi olduğunu belirledi. Mekki’nin cesedi, incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cinayeti çözmek için geniş çaplı bir araştırma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Mohammed Mekki’nin olay öncesi bağlantı kurduğu kişileri araştırmaya başladı.

4 yaşındaki kızıyla birlikte perişan olduklarını söyleyen Mekki'nin eşi Sarah Deramchi Mekki, “Evimizi kiralaması için verdiğimiz sitenin işletmecisi E.A.'dan şüpheleniyorum. İfademde polise de söyledim. Eşim çok güzel bir insandı. Ailesi Cezayir'de. Cenazeyi Cezayir'e götüreceğiz” dedi. (DHA)