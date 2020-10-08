AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar?

AÖF sayesinde üniversite eğitimini dışarıdan tamamlama fırsatı yakalayan öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini sürdürüyor. Öğrenciler AÖF kayıt yenileme işlemini 16 Ekim Cuma gününe kadar yapabilecek.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI

AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI



AÖF kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirirken aşağıdaki adımların sırasıyla uygulanması gerekiyor.

1. Derslerini seç.

2. Ücretini öde.

3. Otomasyondan kaydını kontrol et.

4. Ders kitapların e-Kampüs'te.

Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler ‘aof.anadolu.edu.tr’ adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Yapılan açıklamaya göre; Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

AÖF KAYIT ÜCRETİ EKRANI

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kayıt yeniletecek öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Programı Hariç) alt limit 285 tl, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programında alt limit 405 TL ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit 305 TL olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Yabancı Dil Programlarında Uluslararası İlişkiler (İngilizce), İşletme (İngilizce), İlahiyat (Arapça) kayıt yeniletecek öğrencilerden alacağı dersin kredisine bakılmaksızın 660 TL dönem öğretim gideri tahsil edilecektir.

Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem

öğretim giderine her bir uygulama dersi için 80 TL ilave edilecektir.

Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde

dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için 120 TL ilave edilecektir.