Son dakika… Araç muayeneleri 3 ay ertelendi

Motorlu taşıt sahibi olan ve aracının muayene süresi gelenler için Ulaştırma Bakanlığı Resmi Gazete’de yayımladığı yönetmelikte değişikliğe gitti.

GEREKİRSE UZATILABİLECEK

Salgını nedeniyle muayene süresi gelen ve yaptıramayanlar için üç aylık süre tanındı. Üç aylık sürenin sonunda 45 gün içinde araç muayenesinin yaptırılması şartı getirildi. Bu süre gerektiği takdirde Bakanlıkça uzatılabilecek.

Bu kapsamda,”Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğe' geçici madde eklenerek resmiyet kazandı.

Resmi Gazete’deki karar şöyle: