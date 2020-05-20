Arefe günü hangi gün? Ramazan Bayramı arefe günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ramazan Ayı'nın bitmesi ve bayramın başlamasına sayılı günler kaldı. Bir Ramazan Ayı'nı daha ibadet ile geçiren Müslümanlar, bayram hazırlıklarının tamamlanacağı arefe gününün hangi gün olacağını öğrenmek istiyor. İşte Ramazan Bayramı arefesi ile ilgili bilgiler…

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu sene Ramazan Bayramı, 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. Ramazan Bayramı arefe günü ise 23 Mayıs Cumartesi olacak. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı ise 26 Mayıs Salı günü itibariyle son bulacak.

AREFE GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Vatandaşların merak ettiği konulardan biri de arefe günü sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı. Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı sonrası 23-24-25 e 26 Mayıs tarihlerinde, tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. Tüm Türkiye'de 22 Mayıs Cuma gecesi saat 00.00 ile başlayacak sokağa çıkma yasağı uygulamasıyla sebebiyle arefe gününde sokağa çıkmak özel izne tabii olacak.