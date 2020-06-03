‘Aşk tuzağı’ cinayetinde yeni gelişme!

Turunçlu Mahallesi’nde çiftlik sahibi olan Mehmet Nuri Delibaş, kendisiyle aynı işi yapan Halil Yiğit ile tanıştı. Arkadaş olan iki kişi hayvan ticareti de yapmaya başladı. Halil Yiğit,115 bin TL borcu olduğu Mehmet Nuri Delibaş’ı öldürmeye karar verdi.

Arkadaşı Melik Karakaş’ın yanına giden Yiğit, Delibaş’ın ortadan kaldırılmasını istedi. Melik Karakaş da arkadaşları Vakıf Reşit Efe ve Ali Önal ile cinayet için harekete geçti. Delibaş’a tuzak kurmaya karar veren 3 kişi, Önal’ın kız arkadaşı Ayşe Özgün’den yardım istedi. İkna ettikleri Özgün kendini üniversite öğrencisi olarak tanıttığı Delibaş ile telefonla konuşmaya başladı.

TUZAK KURUP BOĞARAK ÖLDÜRDÜLER

2015’te Ayşe Özgün, arkadaşı Hanife İbili ile Çarkıpare Mahallesi’ndeki bir eve gidip Delibaş’ı buraya çağırdı. Eve gelen Delibaş, odaya girdikten sonra Özgün ve İbili, tuvalete gitme bahanesiyle dışarı çıktı, bu sırada içeri giren Karakaş, Önal ve Efe, Delibaş’ı boğarak öldürdü. Melik Karakaş’ın oğlu F.K. da gözcülük yaptı.

KENDİ ARACININ BAGAJINDA BULUNDU

Delibaş’ın evine dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan polis, cesedi Seyhan Baraj Gölü kıyısında kendi aracının bagajında buldu.

Aracın yakınında sim kart bulan polis ekipleri, kartın Melik Karakaş’a ait olduğunu belirledi. Soruşturma sonunda Halil Yiğit, Vakıf Reşit Efe, Ali Önal, Ayşe Özgün ve Hanife İbili gözaltına aldı. Halil Yiğit serbest bırakılırken diğer zanlılar tutuklandı.

Sanıklar hakkında 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Açılan davanın sonucunda mahkeme, Ali Önal, Vakıf Reşit Efe, Halil Yiğit, Ayşe Özgün ve Hanife İbili’ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanıkların cezası duruşmadaki iyi halleri nedeniyle müebbet hapis cezasına çevrildi. F.K.’ya da 10 yıl hapis cezası veren heyet, sanığın firari babası Melik K.’nın ise dava dosyasının ayrılmasına hükmetti.

MARDİN KIZILTEPE’DE YAKALANDI

Özgün ve İbili’nin de tutuklanmaları için haklarında yakalama kararı çıkartıldı. Bu karar sonrasında Ayşe Özgün Mardin Kızıltepe’de, Hanife İbili ise Adana’da yakalandı. Mahkemede ömür boyu hapis cezası yüzlerine okunduktan sonra cezaevine gönderildiler. (İHA)