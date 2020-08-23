Aşure günü ne zaman? 2020 aşure günü hangi tarihe denk geliyor?

Zilhicce sona ermesiyle birlikte Muharrem ayı 20 Ağustos’ta başladı. “Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir. Muharrem ayının onuncu günü ise Aşure Günü olarak idrak edilecek. Peki Aşure günü ne zaman?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

2020’de Aşure Günü her sene olduğu gibi ilgiyle bekleniyor. Aşure Günü 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.

AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ VE ANLAMI

İbni Abbas’ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Hz. Peygamber Medine’ye geldiğinde, Yahudilerin Aşure günü oruç tuttuklarını gördü. “Bu nedir?” diye sordu. “Bu hayırlı bir gündür. Bu, Allah’ın İsrail oğullarını düşmanlarından kurtardığı, bu sebeple de Musa’nın oruç tuttuğu gündür” dediler.

Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.s.), “Ben Musa’ya sizden daha lâyığım.” buyurdu ve hem kendisi bu günde oruç tuttu, hem de başkalarına oruç tutmalarını emretti.” (Buhârî,Savm, 69; II, 251; Müslim, Savm, 127; I, 795)

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere olduğu gibi size de farz kılındı.” (Bakara, 183) âyeti inince, Aşûre orucu isteğe bağlı hâle geldi.

– Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61′de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim, 680) Kerbelâ'da Yezid'in ordusunca katledilmiştir,

– Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,

– Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,

– Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,

– Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,

– Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,

– Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi,

– Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,

– Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması,

– Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi.