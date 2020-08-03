Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Aşure günü ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? Muharrem ayı ne zaman?

Muharrem ayı İslam alemi için önem taşıyor. Hicret, Aşure ve Kerbelâ, bütün Müslümanlar için önemli ortak noktalar ve duygular ifade etmektedir. Muharrem ayının en kıymetli gecesi de Aşûre gecesidir. Aşure gününü de barından Muharrem ayında Hz. Hüseyin'in Kerbelâ'daki acıları anmak ve anlamak için Muharrem Mâtemi tutulur. Peki Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

12:22 -
Haberler Gündem
Aşure günü ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? Muharrem ayı ne zaman?

İslam tarihinden günümüze kesitler ve mesajlar taşıyan Aşure, 10 Muharrem de idrak edilmektedir. Ayrıca Hz. Hüseyin'in Kerbelâ'daki acıları anmak ve anlamak için Muharrem Mâtemi tutulur. Aşure günü de Muharrem ayı içersindedir, bu sene aşure günü 29 Ağustos tarihine denk geliyor. Aşure gününü içinde bulunduran muharrem ayı 17 Eylül’de sona eriyor.

AŞURE GÜNÜ HANGİ TARİHTE?

2020’de Aşure Günü her sene olduğu gibi ilgiyle bekleniyor. Aşure Günü 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.

AŞURENİN ANLAMI

İslami inanca göre Muharrem ayının onuncu günü Nuh, Büyük Tufan'dan sonra karaya ayak bastığında elinde kalan son malzemelerle bu tatlıyı yapmıştır. Tatlının ismi, Arapçada onuncu anlamına gelmektedir.Geleneksel olarak en az 7 maddeden oluşması gerektiği söylenir. Bazıları adından dolayı 10 madde ile yapılması gerektiğini söyler.

Aşure Günü Cumartesi İslam
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more