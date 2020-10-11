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Ata’nın büstüne moloz yığdılar

Nazilli’ye gelişinin 83’üncü yıl dönümünde Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’ü anmak isteyen İYİ Partili gençler, moloz yığınıyla karşılaştı.

Deniz AYHAN
07:00 -
Haberler Gündem
Ata’nın büstüne moloz yığdılar

Aydın'da Nazilli 50. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tadilatı sırasında, molozlar başka yer yokmuş gibi Atatürk büstünün önüne yığıldı. Skandal İYİ Partili gençlerin, Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinin 83'üncü yıl dönümünde anma yapmak istemesi sırasında ortaya çıktı. Nazilli İYİ Parti teşkilatı, “Atatürk'ün Nazilli'yi teşriflerinin yıl dönümünde böyle bir manzara ile karşılaşmak bizleri üzdü'' açıklaması yaptı.

BU SAYGISIZLIK KABUL EDİLEMEZ
İYİ Parti Nazilli teşkilatı, Atatürk'e yapılan saygısızlığı kınadı. “Bize düşen, bu görüntünün derhal ortadan kaldırılmasıdır. Kabul edilebilir bir şey değil” dedi.

BU BİR UTANÇ TABLOSU

İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Bünyamin Gezen, “İnşaat esnasında yığılmış. Bu utanç tablosudur. Böyle önemli bir günde bu duruma şahit olmamız bizleri çok üzdü. Bizlere düşen bu görüntünün ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. Böyle bir görüntünün olması da hoş karşılanacak bir durum değildir'' dedi.

 

Atatürk aydın İYİ Parti
Son güncelleme: 06:46 11.10.2020
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