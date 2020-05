Atatürk, 82 yıl önce son ziyaret ettiği yerde anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul dışına çıkarak, son ziyaret ettiği yerlerden biri oan Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen anma töreni duygu dolu anlar yaşandı. Tarihçi Abidin Atlay, Atatürk'ün Soli'de otururken çekilen fotoğrafının öyküsünü ve babasının Atatürk'le anılarını anlattı.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLDİ

Etkinliğe Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, babası Atatürk'ün askerlerinden olan tarihçi Abidin Atlay ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Corona virüs nedeniyle katılımın az olmasına ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen programda, Çağdaş Dans Topluluğu üyeleri de zeybek oynadı.

Belediye Sanatevi piyano kursu eğitmeni Muharrem Karagöz, Atatürk'ün sevdiği şarkılar dinletisi yaptı. Piyano ve neyle yapılan dinleti duygusal anların yaşanmasına yol açtı.

ATA SOLİ’DE OTURUYOR

Tarihçi Abidin Atlay, Atatürk'ün Soli'de otururken çekilen fotoğrafının öyküsünü ve babasının Atatürk'le anılarını anlatırken duygusal anlar yaşandı.

Atatürk'ün yerde bağdaş kurmuş, milli mücadeleyi örgütlerken kurmayları ve babalarının yer aldığı fotoğrafı da gösteren Atlay, “Atatürk'ün askeri olan bir babanın evladı olmanın gururunu yaşıyorum. Bu her şeyin üzerinde bir duygu” dedi.

DEFALARCA MERSİN'E GELMİŞ

Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı verirken aynı zamanda birçok önemli işi yapmış olmasının akılların almadığına dikkat çeken Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan,

* Bu kadar yoğun çalışma arasında defalarca da Mersin'e geliyor. Özellikle son gezisi Mezitli için son derece önemli.

* Bugüne kadar çok fazla gündeme gelmese de biz Soli Pompeiopolis'i de gezdiği son ziyaretini anmak istiyoruz. Her zaman bu etkinlikler yapılsın, canlı tutulsun istiyoruz.

* Corona virüsü tedbirleri kapsamında maalesef ilk toplantımızı daha az kişiyle yapıyoruz ancak biz buna hiç takılmıyoruz. Biliyoruz ki her buluşmamızda on binlerce kişi her zaman hazır şekilde yanımızda yer alıyor.

“GÖRDÜKLERİNDEN ÇOK ETKİLENMİŞ”

Atatürk'ün kültüre, sanata tarihe değer veren çok özel bir lider olduğunu hatırlatan Başkan Tarhan, Soli Pompeiopolis Antik Kent ziyaretinin ayrıntılarını da paylaştı.

20 Mayıs 1938'de Mersin'e geldiğini ve 21 Mayıs 1938 Cumartesi Soli'yi gezdiği bilgisini veren Başkan Tarhan, şunları söyledi:

* Burada gördüklerinden o kadar etkileniyor ki, ertesi gün bu kez motorlarla denizden gelerek antik liman kısmında ve sütunlu cadde de incelemelerde bulunmuş.

* İlgililerden bilgi alarak bir süre de deniz kenarında dinlenmiş. Tarıma büyük önem verdiği için çevrede bulunan portakal bahçelerini gezmiş.

* Bu seyahat Türkiye'deki son İstanbul dışına çıkışı olması nedeniyle de çok önemli. ‘Mersinliler Mersin'e sahip çıkınız' sözünü de burada kullanmış.

BÖLGEMİZ ATATÜRK İÇİN ÖNEMLİYDİ

Atatürk için Mersin'in son derece önemli olduğunu da belirten CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen şunları söyledi;

* Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, büyük kurtuluşu örgütlerken, Yıldırım Orduları Komutanlığı’na atandığında yorgun ve bitap düşmüş askerlerimizi Anadolu içlerine çektiğini görüyoruz.

* Çukurova'ya gelerek ordunun silahlarını Toroslar’da bulunan tünellere sakladığını biliyoruz. ‘Arkadaşlar gidip Toros Dağlarına bakınız; eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki, bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet bizi asla yenemez' sözüyle neden bölgemizin Atatürk için önemli olduğunu daha iyi görüyoruz.

* Bilinmelidir ki Toroslar’da yaşayan insanlarımız sayesinde Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır.