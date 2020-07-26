Atatürk’e çirkin sözler: Biz bugün o kemikleri sokağa attık

‘Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında 5816 Sayılı Kanun’un kaldırılması çağrısında bulunan Yenisöz Gazetesi’nin eski yazarı Hasret Yıldırım, Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla ilgili ise Atatürk’ü kast ederek, “Biz bugün o kemikleri sokağa attık” ifadelerini kullandı.

Ayasofya önünde konuşan Yıldırım, ibadete açılma kararını “Hilafet nereden battıysa oradan kalkacak. Allah'ın izniyle bugün hilafetin kalkışının ilk adımı atıldı” sözlerini sarf etti.

“İHTİYAÇ VAR MI?”

Yıldırım konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Arkasından ne gelecek? Diyeceğiz ki; 1934’te bir kararnameyle burayı müzeye çevirdiniz. 2020’de alınan bir Danıştay kararıyla bu müze kararını yok ettiniz. ‘1934’te bu imzayı atanlardan hesap sorulacak’ diyeceğiz. Bunun da önü 5816 sayılı insanı dünyada koruyan tek kanunun kaldırılması diyeceğiz. Yani tarihi şahsiyetler kanunlarla korunmasın. Mesela Abdülhamit Han’ın, Kanuni’nin, Yavuz Sultan Selim’in, Fatih Sultan Mehmet’in kanunla korunmaya ihtiyacı var mı?”

“ADAMINIZ BÜYÜKSE KALDIRIN KANUNU”

Yıldırım, sosyal medya hesabında ise, “Ayasofya, camiye çevrildikten sonra kudurup Cumhurreisimiz Erdoğan’a 5816 davası açan güruha sesleniyoruz: Adamınız büyükse, kaldırın kanunu; hakikatleri vesikalarla konuşalım. Herkes boyunun ölçüsünü alsın! Hodri meydan!” dedi.

“BİZ BUGÜN O KEMİKLERİ SOKAĞA ATTIK”

Hasret Yıldırım küstah açıklamalarına şöyle devam etti:

* Falih Rıfkı Atay diye bir sarhoş var. Sarhoş demekten çekinmiyorum. Mustafa Kemal'in içki sofralarının bir numaralı adamıydı. Bunun hatıralarında bir söz var; ‘Ayasofya'nın camiye çevrilmesi demek.

* Mustafa Kemal'in mezarının açılarak kemiklerinin sokağa atılması demektir.' İşte Müslümanlar bu şuurda olursa mevzuyu çözerler. Biz bugün o kemikleri sokağa attık. Ama Falih Rıfkı’nın hitabıyla. İşin içinde kanun var ben konuşmaya korkuyorum.

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