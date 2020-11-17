Atatürk’e hakaret eden kişi adliyeye sevk edildi

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatih T., sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren paylaşımlar yaptı. Fatih T., paylaşımında Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü: “Kim bu hangi milletten kime benziyor ? Hele şu duruşa bir bak, bana çok yabancı birilerine benziyor gibi geldi. Bizden olmadığı kesin”

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Fatih T.'nin paylaşımının ortaya çıkmasının ardından Karaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, “”İlimizde yayın yapan bir internet sitesinde Karaman'da bir kamu kurumunda çalışan güvenlik görevlisinin sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret ettiği şeklindeki haber üzerine valiliğimizce açıklama gereği duyulmuştur. Valiliğimiz tarafından konuyla ilgili olarak idari soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli işlemler başlatılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Atatürk'e karşı kişi ve kurumlarca hiçbir şekilde hakaret ve aşağılayıcı ifadelere yer verilmesine asla müsaade edilmeyeceği hususunda, kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturmanın ardından Fatih T. gözaltına alındı. Fatih T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.