Atatürk’ün harabeye dönen mirası ilgi bekliyor

Çubuk Gençlik ve Kültür Derneği Başkanı Can Kaderoğlu, Atatürk’ün emriyle Ankaralıların yoğurt, peynir ve tereyağı ihtiyacını karşılaması için Çubuk ilçesine kurulan mandıranın bölgenin üretimine katkı sağlayacak şekilde yeniden organize edilmesi gerektiğini söyledi.

BÜYÜK ŞEHİR MECLSİNE TAŞINDI

Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Recep Taş tarafından meclis gündemine getirilen, Atatürk’ün mirası mandıra alanında incelemelerde bulunan Çubuk Gençlik ve Kültür Derneği Başkanı Can Kaderoğlu, “Bu mirasın aslına uygun olarak korunup yaşatılması ve bölgenin üretimine katkı sağlayacak şekilde yeniden organize edilmesi gerektiği düşüncesindeyim” dedi.

MERİNOS KOYUNLARI YETİŞTİRİLİYORDU

16 Haziran 1935'te Çubuk'u ziyaret eden Ulu Önder Atatürk, Karagöl ile Aydos Yaylası arasındaki bölgenin küçükbaş hayvancılığa müsait olması üzerine buraya Merinos koyunlarının yetiştirildiği bir mandıra açılması talimatını verdi.

Atatürk Orman Çiftliği'ne (AOÇ) bağlı olarak uzun süre Ankaralıların yoğurt, peynir ve tereyağı ihtiyacını karşılayan mandıra, Ulu Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından bir süre daha üretime devam etse de sonraki yıllarda çeşitli gerekçelerle kapatıldı. Aradan geçen yıllarda çatısı çöken ve duvarları yıkılan mandıra harabe haliyle görenleri üzüyor. (İHA)