Aydın Söke’de 150 hektarlık ormanlık alan kül oldu

Aydın'ın Söke ilçesinde makilik alanda başlayıp, ormanlık alana sıçrayan yangın bu sabah kontrol altına alındı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına, hava kararıncaya kadar 2 uçak, 8 helikopter ile müdahale edildi.

Alevlerin yaklaştığı yerleşim yerlerinde ki 50 hane boşaltıldı. Gece boyunca süren yangına karadan müdahale sabaha kadar sürdü. Orman çevresinde ki zeytinlik ve tarım alanlarına da sıçrayan alevler, bazı çiftlik evlerine zarar verdi.

KOVANLAR YANDI

Arıcıların yoğun olduğu bölgede yüzlerce arı kovanı alevlere teslim oldu. Kovanlarını kurtarmak isteyen arıcılar ise zamanla yarıştı.

Yangın söndürme ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışırken, arıcılarda yangından kurtarabildikleri kovanlarını kamyonetlere yükleyerek alevlerden kaçırmaya çalıştı.

BİLANÇO AĞIR

İlk belirlemelerine göre 150 hektar orman alanının kül olduğu yangının daha fazla büyümemesi için çevre il ve ilçelerden yardım istendi. İzmir, Manisa, Muğla, Isparta Orman yangın söndürme ekiplerinden oluşan 56 arazöz, 14 iş makinesi ve 340 personel sabaha kadar alevlerle mücadele etti.

Rüzgarın dinmesiyle günün ilk ışıklarıyla birlikte yangın kontrol altına alındı. Sabah saatlerinde yangın bölgesine gelen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey önce havadan helikopterle, daha sonra karadan incelemeler yaptı.

Karacabey SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Yangın kontrol altına alındı. Arkadaşlarımız soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra yangının çıkış nedeni ve yanan alanın ölçümü yapılacak. Ne kadar alanda etkili olduğu belirlenecek” dedi.