AYM Osman Kavala dosyasını Genel Kurul’a sevk etti

Gezi Davası’nda tahliye edilen ancak serbest bırakılmadan bu kez 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili suçlanarak tekrar tutuklanan Osman Kavala’nın özgürlüğünü ihlal gerekçesiyle yaptığı başvuru Anayasa Mahkemesi (AYM) 1. Kısımı’nda bugün alınan kararla dosya AYM Genel Kurulu’na gönderildi.

Kavala, “tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’nın ihlal edildiği” iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

BAŞVURUNUN GÖRÜŞÜLMESİ ERTELENMİŞTİ

Birinci Bölüm tarafından “başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü’nün 28. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca Genel Kurula sevki”ne karar verildi. Bu karar gereğince, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bireysel başvuruyu daha sonra ele alacak. Kavala’nın bu bireysel başvurusu, Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümünce 29 Eylül’de ele alınmış ve başvurunun görüşülmesi ertelenmişti.

İLK BAŞVURUSU REDDEDİLMİŞTİ

Osman Kavala’nın avukatlarının, “tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” iddialarıyla ilgili daha önce yaptığı bir bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 22 Mayıs 2019’da reddedilmişti. Genel Kurul kararı 5’e karşı 10 üyenin oy çokluğuyla almıştı.

Gezi olayları ile bağlantılı suçlamalar nedeniyle 1 Kasım 2017’de tutuklanan Osman Kavala, 3 yılı aşkın süredir cezaevinde bulunuyor.