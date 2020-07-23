Aynı sokakta 3’üncü kez ateş etti! 10 yaşındaki çocuğu bile vurdu

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarından Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 57'nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre yanında 10 yaşındaki akrabası Gökay G. ile yürüyen 18 yaşındaki Kadir H., yanına yaklaşan silahlı bir kişi tarafından saldırıya uğradı.

Saldırgan Kadir H.'yi ağır yaralarken, 10 yaşındaki Gökay G. de kurşunların hedefi oldu.

İKİNCİ KEZ VURULDU

Saldırgan olay yerinden kaçarken 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken aynı sokakta 3'üncü kez silahlı saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.

Ağır yaralanan Kadir H.'nin kısa süre önce de silahlı saldırıya uğradığı, taburcu edilmesinin ardından önceki gün yeninden silahla vurulduğu öğrenildi. Saldırganın ise Kadir H.'nin akrabası olan B.C.'nin kocası Servet Ö. olduğu öne sürüldü.

TARTIŞMAYLA BAŞLADI

İddiaya göre peş peşe yaşanan silahlı saldırılara, 2 ay önce meydana gelen bir tartışma neden oldu. Damacana su satışı yapan Mert H.'nin kız kardeşi, yengesi ve kuzeniyle akrabaları olan B.C. arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

SİLAHINI ÇEKTİ

İddiaya göre kavgaya B.C.'nin kocası Servet Ö. de katıldı. Servet Ö. yaşanan olayın ardından silahın çekerek karısının akrabaları olan Mert H. ve kuzenine ateş etti.

Bu olaydan 2 hafta sonra Servet Ö. yeniden ortaya çıktı. Saldırgan bu kez Mert H.'nin akrabaları Derman H. ve Kadir H.'yi silahla vurdu.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Saldırganın vurduğu 4 kişiden Mert H.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken Kadir H., geçtiğimiz günlerde taburcu oldu.

Evine dönen Kadir H., yakını olan Gökay G. ile dışarıya çıktı. Aynı sokaktaki 3'üncü saldırıda 2'inci kez yaralanan Kadir H. ve Gökay G.'nin tedavisi sürerken polis saldırganın yakalanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.