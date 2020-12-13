Babacan sosyal medyada paylaştı: Bıçak kemiğe dayandı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın yurt ziyaretlerinde vatandaşlarla yaptığı sohbetlerden bazı bölümler, partinin sosyal medya hesabında yayınlandı.

Babacan’ın kendi hesabından da paylaştığı videoda vatandaşlar sıkıntılarını şu şekilde dile getirdi;

*Ekmeği zor bulacak duruma geldik. Bakın halimize. Kaç aydan beri aynı pantalonla geziyorum. Sıkıntı çok büyük. Evlenecek duruma geldim, düğünümü bir türlü yapamaz oldum.

*Her tarafı sattılar. Bitirdiler. Çok canımızı yaktılar. İnan çocuklar aç şu an. Çok zor şartlar altındayız virüsten dolayı.

*6 yıl tıp bitirmiş birisi polislikte niye görüyor kurtuluşunu? Bir kurşunda görüyor kendini.

“ADALETİN OLMADIĞI YERDE HUZUR OLMAZ”

*Tutuyorlar diyorlar ki; ‘Garibanın yanındayız, emeklilerin yanındayız.’ 70 bin TL kredi çektim. Bunu ödemenin peşindeyim. Onurumuzla, gururumuzla, haysiyetimizle, şerefimizle çalışıyoruz.

*Enflasyon var mı? Yok. Enflasyon yok. Her şey 10 numara (!) Ben 5 liraya veriyorum bunu sana dedi. Ben 7 buçuğa aldım dedi, 5’e verdi. Zararına. Kirayı ödeyemiyor çünkü.

*Bu ızdırabı dindirin!

*Çok büyük beklentimiz var başkanım. Ekonomimizle beraber inşallah adalet de gelir. Tek temennimiz o. Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz.

“BIÇAK KEMİĞE DAYANDI”

*Arabayı sattım, borçları, kiraları ödeyeyim diye. O bile daha yetmedi. Arabayı sattım, ödedim. Daha 5 bin 500 TL açık var. İş yeri kirası, ev kirası var. Bakın daha yeni şimdi faturaları ödedim. Sırf doğalgaz, elektrik 950 TL. Bittik yani! 3 gündür, 4 gündür siftahsız dükkan kapatıyoruz. Bayan kuaförüyüm. Artık bıçak kemiğe çoktan dayandı. Elde avuçta hiç bir şey kalmadı. Bundan sonrakini ne yapacağız, bilmiyorum. Bundan sonra neyi satacağız? Satacak bir şey de yok.

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