Babacan ve atanamayan öğretmen arasında dikkat çeken diyalog

DEVA Partisi, partinin Genel Başkanı Ali Babacan'ın Erzurum ziyareti sırasında bir vatandaş ile arasında geçen diyaloğun görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Yeni mezun olan ancak atanamayan öğretmen adayı bir genç, ekonominin ve eğitim sisteminin “mahvolduğunu” söyledi.

“HER ŞEYDE DOLAR ETKİLİ OLUYOR”

Babacan'a derdini anlatan genç, “Her şey mahvoldu. Bugün Dolar 8 TL olmuş, Euro 9.5 TL olmuş; Ekonomi Bakanımız çıkıyor, konuşma yapıyor, ‘Dolar borcunuz mu var, Euro borcunuz mu var' diyor. Kendisi bilmiyor mu kolaya kadar, bebek bezine kadar Dolar etkili oluyor” açıklamasında bulundu.

“20 BİN TL VERİP 40 BİN TL GERİ ALIYOR”

“Eğitim sistemini mahvettiler” diyen genç, “Bugün ben öğretmen olup görev yapmam gerekirken gidip bir kırtasiyeye başvuruyorum. Adam bana diyor ki: ‘Okula gideceksin, kitap pazarlayacaksın'. Ben öğretmenim, öğretmene kitap pazarlayacağım. ‘Sana asgari ücretin altında da verebilirim. Sigortan da olmayacak'. Türkiye bu hallerde olmamalı Bugün bana burs veriyor 15 bin TL, 20 bin TL. Fırsat tanıyor bir şey demiyorum. Ama çıkıp diyor ki: ‘Biz öğrencilere burs verdik'. Bana 20 bin TL veriyor, okul bitiyor, işim olmuyor, gücüm olmuyor; 40 bin TL alıyor” ifadeleriyle yaşadığı duruma tepki gösterdi.