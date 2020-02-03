Bahçeli: Suriye rejimini Rusya kışkırtmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye’nin İdlib kentinde rejimi askerleri tarafından gerçekleştirilen ve 4 askerimizin şehit, 1'i ağır 9 askerimizin ise yaralandığı saldırıyla ilgili bir dizi açıklamada bulundu

“Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin anlam ve inandırıcılığı artık kalmamıştır. Rusya bir yanda masalarda uzlaşma pozları verirken, diğer yanda Suriye rejimini kışkırtmış, askeri operasyonlara teşvik etmiştir” diyen Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye'ye huzur ve güvenlik kesinlikle gelmeyecektir.

* Ukrayna ziyaretine İdlib'den karşılık veriliyorsa Türkiye-Rusya ilişkilerinin mana ve muhtevası zehirlenmekle kalmayacak, iki ülke arasındaki diyaloglar bu gidişle soğumaya terk edilecektir.