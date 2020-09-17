Bahçeli’nin ‘kapatılsın’ dediği TTB’ye Türkiye’deki hekimlerin yüzde 88’i üye!

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) siyah kurdele eylemi düzenlemesine MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ihanet oluşumu ifadelerini kullanmasının ardından, sosyal medya başta olmak üzere toplumun her kesiminden dayanışma mesajları geldi.

Türkiye’deki hekimlerin yaklaşık yüzde 88'inin üye olduğu TTB için Bahçeli'nin kapatılma çağrısının ardından bu birliği araştırdık. TTB'nin nasıl bir demokratik yapısı var, seçim sistemleri nasıl, ne zaman kuruldu, talepleri neler, Bahçeli'nin çağrısına ne dediler?

KAMU KURUMU NİTELİĞİ

1929 yılında kurulan tabip odaları bu yıl 91. yaşını kutladı. 6023 sayılı yasayla 1953 yılında kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü tanımına kavuşan TTB'ye Türkiye'deki hekimlerin yaklaşık yüzde 88'i (100 bin) üye.

TTB, halkın sağlığını korumak, geliştirmek ve herkesin kolay ulaşabileceği kaliteli ve uygun maliyetli sağlık hizmeti için çalışmak, meslek ahlakını en iyi şekilde korumak, tıp eğitiminin her alanında söz söylemek, hekimlik mesleğinin çıkarını her platformda dile getirmek, mesleğin ve üyelerinin maddi, manevi haklarını korumak için kuruldu.

Birliğin ana gelir kaynağı üye aidatları olup hükümetten hiçbir yardım almıyor. Üyelik aidatları 300 lira, asistan hekimler içinse 150 lira. Türkiye'de 65 ilde yerel örgütlenmesi olduğu bilinen TTB Merkez Konseyi 1983 yılında Ankara’ya taşındı.

SAYILARLA TBB

1929… Türk Tabipleri Birliği’nin kuruluş tarihi.

1953… Kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü tanımına kavuştuğu tarih.

Yüzde 88… Yaklaşık 100 bin üyesi bulunan TTB’ye hekimlerin üye olma oranı.

2… Tabip odaları ve TTB Merkez Konseyi seçimlerinin yenilenme süresi.

7… Türk Tabipleri Birliği’nin yönetim kurulu üye sayısı.

70… Türkiye'de bulunan tabip odası sayısı.

200… Tabip odası için ilde bulunması gereken hekim sayısı.

MUHATABIMIZ DEĞİL

İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Pınar Saip, konu ile ilgili SÖZCÜ’ye şu açıklamayı yaptı:

* Muhatabımız Bahçeli olmadığı için sözlerine yönelik bir görüş bildirmemize gerek yok. Bizim muhattabımız siyasi partiler değil, halk sağlığı ve iyi hekimlik değerleri.

* Hekimlerin, sağlık çalışanlarının ve halkın salgınla ilgili yaşadığı sorunları dile getiriyoruz. Hekimler olarak bu süreci iyi hekimlik değerleri ile yürütmeye çalışıyoruz, Covid-19 ile mücadelede de en ön saflarda mücadelemizi sürdürüyoruz.

TEK TEK OYLAMA

Saip, TTB'nin demokratik yapısına vurgu yaparak şunları söyledi:

* 2 yılda bir hem tabip odaları hem de TTB Merkez Konseyi seçimleri yapılmakta ve değişim yaşanmaktadır. Listeler değil, tek tek adaylar oylandığı için herkesin aday olup seçilme imkanı bulunuyor.

* Kamu kurumu niteliğinde anayasal bir şekilde kanunlarla kurulmuş bir yapıyız ve seçimlerimiz de buna göre düzenlenmektedir.

* İktidarlarla maddi ve manevi çıkar ilişkilerimiz olmadığı için anayasanın bize verdiği yetki ile halk sağlığı ve meslektaşlarımızın özlük haklarına yönelik sorunları dile getirmek bizim görevimiz. Seçimlerde de bu görevleri yerine getirdiğimiz için meslektaşlarımız destekliyor.

HUZUR HAKKI YOK

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Küçükosmanoğlu, ise şu bilgileri paylaştı:

* 6023 sayılı kanunla kurulmuş, Anayasa'da yeri olan kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüyüz. Bizim yönetim şeklimiz, seçim şeklimiz kanunla belirlenir, barolar da olduğu gibi. Biz de odaların kendi tüzel kişilikleri vardır. 7 kişilik yönetim kurulundan oluşur.

* Bir ilde tabip odası kurulması için o ilde 200'den fazla hekim olmalıdır, şu anda Türkiye'de 70'e yakın tabip odası var. Tabip odası olmayan iller de komşu iller ile birleştirilmiştir. Yönetim kurulumuza girmek için meslekte en az 5 yılı, disiplin kuruluna girebilmek için de 10 yılı doldurmuş olmak gerekmektedir.

2 DÖNEM ŞARTI

* Yine, 2 dönem üst üste aynı kişi yönetim kurulunda görev yapamaz, 2 yıllığına seçilirler. Her yıl Nisan ayında kongremiz olur. Üye hekimlerin oy kullanması ile herkes tek tek isim yazarak bir çarşaf liste oluşturulur ve en yüksek oyu alan 7 kişi yönetim kurulu üyeliğine seçilir.

* Merkez heyeti seçimi içinde büyük kongre delegesi seçilir ve bu da illerin üye sayısına göre değişir. Yukarıdan aşağıya parti gibi yönetilen bir örgüt değilizdir, yönetim kurulu olarak huzur hakkı gibi ek ödemeler almayız.

TALİHSİZ AÇIKLAMA

Küçükosmanoğlu, Bahçeli'nin açıklamasına dair şöyle konuştu:

* Talihsiz bir açıklamadır. Biz salgınla mücadelede farkındalık yaratmak, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak, meslektaşlarımızın yaşadıkları tükenmişlik duygusunu giderebilmeleri için bir dayanışma için saygı duruşu ile siyah kurdele eylemi düzenledik.

* Bunun altında herhangi bir niyet aramak son derece üzücüdür. Bizim yaptığımız iş, zor günlerde mesleki bir dayanışmadır.

HER GÜN 12:30’DA…

Siyah kurdele eylemini bu hafta sonuna kadar sürdürecekleri bilgisini aktaran Küçükosmanoğlu, her gün 12.30'da hayatını kaybeden sağlık çalışanları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunacaklarını da kaydetti.

İLGİLİ HABER Sağlık çalışanları saygı duruşunda