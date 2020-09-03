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Bakan Akar mesajı Atatürk’ün sözüyle verdi: Geldikleri gibi giderler

Provokatif tutumuyla Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandıran ve son olarak bölgeye savaş gemisi gönderme kararı alan Fransa'ya yanıt Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Hava Kuvvetleri'nin yeni uçuş eğitim yılının açılışında F-16 kokpitine çıkan Akar, Atütürk'ün İstanbul'u işgal eden İngiliz kuvvetleri için söylediği 'geldikleri gibi giderler' sözlerine atıfta bulundu. Bakan Akar, "Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, hak iddia etmeye, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler" dedi.

10:04 -
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Bakan Akar mesajı Atatürk’ün sözüyle verdi: Geldikleri gibi giderler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri’nin yeni uçuş eğitim yılının açılışını Ege’nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün de eşlik ettiği dörtlü kol uçuşunda Bakan Akar, Çanakkale Şehitler Abidesi’ni selamladı.

“GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER”

Uçuşun ardından Fransa ve Yunanistan’la yaşanan Doğu Akdeniz gerilimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Akar şunları kaydetti:

* Biz gerginlik veya kabadayılık peşinde değiliz. Biz açık ve net bir şekilde inançla, imanla, bilgiyle, mantıkla, bilimle, hukukla hak alaka ve menfaatlerimizin peşindeyiz. Bunu da kimse engelleyemez.

* Üçüncü ülkelerin de bu konuya mantıklı, aklıselimle bakmaları gerekir. Böyle olursa ancak bu konu çözülebilir.

* Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, hak iddia etmeye, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler.

KURTULUŞ SAVAŞI'NIN İŞARET FİŞEĞİ
Gazi Mustafa Kemal, 1. Dünya Savaşı'nın bitmesinin ardından 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelmişti. Atatürk, Kartal istimbotuyla Haydarpaşa Garı'ndan Galata'ya geçiyordu. Boğaz'ı saran işgal donanması arasından ilerleyen istimbotta Mustafa Kemal'in yanında yaveri Cevad Abbas da vardı. İşgal güçlerini gören Abbas'ın gözyaşlarına hakim olamadığını fark eden Atatürk'ün o sırada sarf ettiği 'Geldikleri gibi giderler' sözü, Kurtuluş Savaşı'nın 'işaret fişeği' olarak görülüyor.

FRANSA BÖLGEYE SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERECEK

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim devam ederken, devreye giren ve provokatif açıklamalarla ateşi körükleyen Fransa, son olarak birçok savaş jeti ve denizaltıyla birlikte Charles de Gaulle isimli amiral gemisini bölgeye göndermeye karar vermişti.

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Son güncelleme: 10:39 03.09.2020
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