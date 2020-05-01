Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bakan Koca ABD’li meslektaşı ile görüştü: ABD’ye malzeme gönderimi sürecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Alex Azar ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri de gündeme geldi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, iki bakanın maske, tulum, dezenfektan, yerli solunum cihazı, eldiven gibi tıbbi cihaz ve malzemelerin Türkiye'den tedariğinin önümüzdeki süreçte de devamı için ortak çalışma kararı aldığı duyuruldu.

00:24 -
Haberler Gündem
Bakan Koca ABD’li meslektaşı ile görüştü: ABD’ye malzeme gönderimi sürecek

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Alex Azar ile bugün bir telefon görüşmesi yaptık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ABD’ye yapılan tıbbi malzeme yardımı için teşekkürlerini iletti. Türkiye’nin aldığı tedbirlerle tedavide geliştirdiğimiz yöntemleri detaylı olarak anlattık” dedi.

ABD’YE TEKRAR MALZEME GÖNDERİLECEK

Sağlık Bakanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre; iki ülkenin corona virüsü ile mücadelede yürüttüğü bilimsel çalışmalar, tedavi yöntemleri, aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Koca, Türkiye’nin erken dönemde aldığı tedbirleri ve tedavide geliştirdiği yöntemleri detaylı olarak anlattı. Azar, bu tecrübe paylaşımı için teşekkür ederek Türk ve Amerikalı bilim insanlarının ortak çalışmalar yapmasının faydalı olacağını söyledi.

İki Bakan; maske, tulum, dezenfektan, yerli solunum cihazı, eldiven gibi tıbbi cihaz ve malzemelerin Türkiye’den tedariğinin önümüzdeki süreçte de devamı için ortak çalışma kararı aldı.

İLGİLİ HABERBakan Koca açıkladı! İşte Türkiye'deki güncel corona vakaları (30.04.2020)Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye'deki güncel corona vakaları (30.04.2020)
ABD Bilim Corona Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı Türkiye Twitter
Son güncelleme: 00:26 01.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more