Bakan Koca ABD’li meslektaşı ile görüştü: ABD’ye malzeme gönderimi sürecek

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Alex Azar ile bugün bir telefon görüşmesi yaptık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ABD’ye yapılan tıbbi malzeme yardımı için teşekkürlerini iletti. Türkiye’nin aldığı tedbirlerle tedavide geliştirdiğimiz yöntemleri detaylı olarak anlattık” dedi.

ABD’YE TEKRAR MALZEME GÖNDERİLECEK

Sağlık Bakanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre; iki ülkenin corona virüsü ile mücadelede yürüttüğü bilimsel çalışmalar, tedavi yöntemleri, aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Koca, Türkiye’nin erken dönemde aldığı tedbirleri ve tedavide geliştirdiği yöntemleri detaylı olarak anlattı. Azar, bu tecrübe paylaşımı için teşekkür ederek Türk ve Amerikalı bilim insanlarının ortak çalışmalar yapmasının faydalı olacağını söyledi.

İki Bakan; maske, tulum, dezenfektan, yerli solunum cihazı, eldiven gibi tıbbi cihaz ve malzemelerin Türkiye’den tedariğinin önümüzdeki süreçte de devamı için ortak çalışma kararı aldı.