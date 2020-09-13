Bakan Koca, coronadan kaynaklı can kaybı ve vaka sayısını açıkladı! İşte 13 Eylül tablosu…

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı. Bugün 96 bin 97 test yapılırken bin 527 yeni vaka tespit edildi.

57 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Corona nedeniyle bugün 57 kişi hayatını kaybederken, Türkiye’deki toplam vaka sayısı 291 bin 162’ye, toplam vefat sayısı da 7 bin 56’ya yükseldi.

Paylaşılan güncel verilere göre bin 102 kişi daha virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı 258 bin 833’e çıktı.

Tabloda ağır hasta sayısının bin 267 olduğu ifade edilirken hastalardaki zatürre oranın ise yüzde 7,2 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “57 can kaybı, 1.527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan Birlik ve Beraberlik içinde mücadeledir. TEDBİRde BİRLİK olalım virüse fırsat vermeyelim” ifadelerini kullandı.