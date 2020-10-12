Son dakika… Bakan Koca, coronadan kaynaklı can kaybı ve yeni hasta sayısını açıkladı! İşte 12 Ekim tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Bugün yapılan 115 bin 605 testle birlikte toplam test sayısı 11 milyon 731 bin 350 oldu.

Son 24 saatte bin 614 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 337 bin 147'ye çıktı. 58 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 8 bin 895’e yükseldi.

Toplam iyileşen hasta sayısı bin 301 artarak 295 bin 658'e ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısının bin 417, hastalardaki zatürre oranının da yüzde 5.9 olduğu açıklandı.

Verilere göre Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.4 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.7 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

“Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin.”