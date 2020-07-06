Bakan Koca iyi haber vermişti ancak vakalar yeniden artışa geçti!

Bakan Koca’nın tedbir uyarılarına rağmen bazı illerde vakalar görülmeye devam ediyor.

Son olarak Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Burdur ile birlikte en az vakanın görüldüğü yerlerden biri olan Gümüşhane’de Valilik vatandaşa artan vakalarla ilgili uyarıda bulundu.

VALİLİKTEN HİJYEN UYARISI

Akşam saatlerinde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

*İlimizde koronavirüs vakaları artmaya başladığından, değerli vatandaşlarımızın çok dikkatli olmaları;

*Temizlik, maske ve mesafe kurallarına titizlikle riayet etmeleri hem kendi sağlıkları hem de yakınları, sevdikleri ve halkımızın sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir.

*Lütfen temizlik, maske ve mesafe kurallarına titizlikle riayet edelim.

BAKAN KOCA İYİ HABER VERMİŞTİ

Koca, 2 Temmuz’daki açıklamasında şunları söylemişti:

Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı.

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