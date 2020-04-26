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Bakan Koca müjdeyi verdi: Sevgili Leyla, sesini duyduk, İsveç’e geliyoruz

İsveç'te Covid-19 teşhisi konulmasına rağmen eve gönderilen kronik kalp hastası Emrullah Gülüşken için seferber olundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, babasının durumunu bir videoyla anlatan kızına müjdeyi verdi: Sevgili Leyla, sesini duyduk, İsveç'e geliyoruz.

Sozcu.com.tr
07:26 -
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Bakan Koca müjdeyi verdi: Sevgili Leyla, sesini duyduk, İsveç’e geliyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsveç’te yaşayan corona virüs hastası Emrullah Gülüşken’i getirecek uçağın saat 06.00’da havalandığını açıkladı.

(FOTO: Twitter / drfahrettinkoca)

Bakan Fahrettin Koca, Emrah Gülüşken’in kızı Leyla’ya hitaben, twitter hesabından şunları yazdı:

“Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06.00’da havalanıyor, İsveç’e geliyoruz. Tüm Türkiye, böyle bir dönemde, uzakta olmanıza üzüldük. Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır. Cumhurbaşkanımızın, bütün halkımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Çok sevgiler.”

Corona hastası 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken ve çocukları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı üzerine ambulans uçakla Antalya'ya getiriliyor. (DHA)

İsveç’in Malmö kentinde yaşayan Emrullah Gülüşken, yaklaşık 2 hafta önce yüksek ateş ve nefes darlığı yaşamaya başladı. Gülüşken’in durumundan endişelenen ailesi, sağlık kuruluşunu arayarak yardım çağırdı.

EVE GERİ GÖNDERDİLER

Ancak hastaneden herhangi bir geri dönüş olmadı. İki gün önce ambulansla hastaneye kaldırılan Gülüşen’in corona virüsü testi pozitif çıkmasına rağmen hastaneden geri evine gönderildi.

Leyla Gülüşken’in, babasının durumunu anlattığı video sosyal medyada gündem oldu. (FOTO: DHA)

Bunun üzerine Gülüşken’in kızları Samira ve Leyla Gülüşken, sosyal medyadan Türkiye’ye seslendi. Samira Gülüşken, “Ülkemizden bize sahip çıkması adına yardım talep ediyoruz, ne yaparız nereye başvururuz bilmiyoruz. Lütfen sesimizi duyurmamıza yardımcı olun, babamın durumu çok kötü, bir an önce müdahale edilmeli” diyerek yardım çağrısında bulunurken, Leyla Gülüşken de babasının bulunduğu bir videoyu paylaştı. (DHA-İHA)


Antalya Corona İsveç nefes darlığı Sağlık Sağlık Bakanı Türkiye Twitter
Son güncelleme: 07:48 26.04.2020
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