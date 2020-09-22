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Bakan Koca’dan sert tepki: Devlet, geçit vermeyecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınlarının sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalışmasına tepki gösterdi. Koca, "Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek" ifadelerini kullandı.

07:12 -
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Bakan Koca’dan sert tepki: Devlet, geçit vermeyecek

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını kuralları zorlayarak görmeye çalıştı.

Sağlık görevlileri, ameliyathane kapısına sedyelerle barikat kurarak korundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Keçiören EAH Acil Servisi’nde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 07:31 22.09.2020
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