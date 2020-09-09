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Hatay’daki orman yangını 93 saat sonra kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da geçen hafta Cumartesi günü çıkan orman yangınının 93 saat sonra kontrol altına alındığını açıkladı.

Can ÇAPAR
10:39 -
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Hatay’daki orman yangını 93 saat sonra kontrol altına alındı

Hatay’ın Samandağı ilçesinde geçen hafta cumartesi günü çıkan, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak Antakya ilçesine sıçrayan orman yangını 5. gününde kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınla ilgili şu açıklamayı yaptı:

* Geceleri yukarıdan sevk ve idare yapamadık ama bu yıl ilk kez kullandığımız teknolojiler sayesinde -termal kameralar sayesinde- sevk ve idareyi yapabildik.

* Hatay’daki yangın 93 saat sonra tam anlamıyla kontrol altında.

* Yer yer parlamalar olabilir ama şu an özellikle yangın tam bir daireye alınmış durumda.

* Ayrıca belli yerlerde -parlaması muhtemel yerlerde de-  araçlarımız mevcut.

* Yangının seyri bizim tarafımızdan bilinmekle beraber etrafını çevirmeden teknik olarak kontrol altında demek istemedik.

* O anlamda bu sabah saatlerini beklemiş olduk.

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Son güncelleme: 11:00 09.09.2020
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