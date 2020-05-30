Tepki yağmıştı, Bakan Soylu duyurdu: İkisi de yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hrant Dink anısına kurulan Uluslararası Hrant Dink Vakfı'na e-mail yoluyla ölüm tehdidi gönderen ve Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran iki kişinin de yakalandığını açıkladı.

Bakan Soylu’nun açıklaması şöyle:

* Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili atan provokatör hemen yakalandı. Provokasyona izin vermeyiz! Türk Polisine güvenin.

DİNK VAKFI’NA ÖLÜM TEHDİDİ

Suikast sonucu öldürülen gazeteci Hrant Dink anısına kurulan Uluslararası Hrant Dink Vakfı'na e-mail yoluyla ölüm tehdidi içeren mesajlar gönderilmişti. Olayın ardından Vakfa ve Hrant Dink’in eşi Rakel Dink’e toplumun birçok kesiminden destek gelmişti.

KİLİSENİN HAÇINI KOPARDI

Diğer olay ise İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Kuzguncuk’ta cumartesi günü meydana geldi. Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi önüne gelen bir kişi, parmaklıklara tırmanıp kapıdaki haçı kırarak yerinden kopardı. Yakalanan şüpheli ifadesinin ardından ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme’ suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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