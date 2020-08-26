Bakan Soylu sel felaketinin yaşandığı Dereli’de konuştu

Giresun'da geçtiğimiz günlerde korkunç bir sel felaketi yaşanmış ve 8 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Bölgede incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olay yerinde değerlendirmelerde bulundu.

Soylu “Allah kimseye böyle bir felaket yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

“HERKES BÜYÜK BİR GAYRET ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞIYOR”

Olay yerinde topyekün bir mücadele olduğunun altını çizen Soylu, “Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bir taraftan belediyelerimiz, Giresun belediyemizden Dereli belediyemize kadar. Bir taraftan tüm kurumlarımız; Orman Bakanlığımızdan, DSİ'den, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza kadar. Bir taraftan özel teşebbüsümüz. Onlar da araçlarını göndererek, iş makinelerini göndererek ve yine diğer taraftan da polisimiz, jandarmamız. Herkesin elinde küçük iş makineleri, herkesin elinde kürekler, kazmalar. Kimisi dükkanın içini boşaltıyor, vatandaşımıza, esnafımıza yardımcı oluyor. Elektrik idaresi, Su, herkes büyük bir gayret ortaya koymaya çalışıyor” şeklinde konuştu.

“ARAZİLERDE BÜYÜK TAHRİBAT VE HASAR VAR”

Dereyi ‘işgal eden' binaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkımına başlandığını belirten Soylu, “Bir-iki gün içerisinde daha net bir fotoğrafa burada ulaşmış oluruz. Ama büyük bir seferberlik olduğu apaçık ortada. Bu burada dururken arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 8 köy yolumuz kapalı. Onların açma seferberliği devam ediyor. Burada görmüyorsunuz ama özellikle Espiye, Doğankent, Güce, Dereli ve bir-iki tane daha ilçede köy yollarında çok büyük tahribat ve hasar var. Arazilerde büyük tahribat ve hasar var. Büyük kaymalar var, heyelanlar var. Diyelim ki 35 kilometrelik yolun 25-26 kilometresi gitmiş. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Köprülerde hasar var. Bütün bu hasarın bir taraftan da onarımına devam ediliyor” açıklamasında bulundu.

“ALLAH KİMSEYE BÖYLE BİR FELAKET YAŞATMASIN”

Soylu, söyle konuştu:

* Bu, devletin milletle beraber, özel teşebbüsle beraber, tüm kurum-kurumlarımızla beraber büyük bir mücadelesi.

* Bunlar yapılırken yine burada Kızılay'ından İHH'sına kadar, Deniz Feneri'ne kadar, Beşir Derneği'ne kadar, Hayrat'ına kadar, AFAD gönüllüsüne kadar, Ahbap'ına kadar herkes elinden gelen her şeyi ortaya koyuyor.

* Kimisi yemek veriyor, kimisi su dağıtıyor, kimisi vatandaşla beraber dükkanını temizliyor. Allah kimseye böyle bir felaket yaşatmasın. Ama Allah herkese böyle bir felaketten sonra da el birliği nasip etsin. Burada bu el birliği var.

“200'E YAKIN JANDARMAMIZ DÜKKANLARI TEMİZLİYOR”

* Yaklaşık 200'e yakın jandarmamız şu anda dükkanları temizliyor. Bu cadde ile öteki cadde (eliyle göstererek) onlara ait, onlar temizliyorlar. Vatandaşımızın bunu tek başına temizlemesini beklemek de haksızlık olur.

* Şunu ifade etmem lazım: Bir taraftan devlet bütün kendi imkan ve kabiliyetlerini ortaya koyuyor ama bir taraftan da büyük milletimiz var. Bir minnettarlığım da bu selden mağdur olan vatandaşımıza. İlk dakikadan itibaren bir ‘öf' bile demediler.