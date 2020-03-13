Son dakika… Bakan Turhan açıkladı: 9 ülkeye daha uçuşlar durduruldu

Corona virüsü Bilim Kurulu sonrası kameraların karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma Bakanı Turhan, “Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya yapılan uçak seferleri 17 Nisan’a kadar durdurulacak. Süreç, Sağlık Bakanlığı kararıyla erkene çekilebilecek.” dedi.

Türkiye-İran arasındaki tüm kara ve demiryolu geçişlerinin durdurulduğunu vurgulayan Turhan sözlerini şöyle sürdürdü;

*Limana gelecek gemilerin 24 saat önce yapması gereken gemi geliş bildirim yükümlülüğü süresini 48 saate çıkardık.

*23 Şubat itibarıyla Türkiye – İran arasında tüm kara ve demiryolu geçişleri iki yönlü durduruldu. Nakliyeler Gürcistan üzerinden yapılıyor.

*İstanbul – Ankara YHT’lerinde 13 – 14 – 15 Mart tarihlerinde ilave seferler koyduk