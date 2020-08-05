Bakan Varank, Beyrut’taki patlamayı Kanal İstanbul’a bağladı! Tepkiler gecikmedi…

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Beyrut'taki patlama ile ilgili tweet atarak “Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut'a giderken İstanbul Boğazı'ndan geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir” paylaşımında bulundu.

Varank'ın paylaşımının altında yapılan yorumlarda hem patlama ile Kanal İstanbul arasında bağlantı kurulmasına tepki gösterildi hem de “Tanker kanaldan geçse patlamaz mıydı” soruları yöneltildi.

İŞTE O YORUMLAR

O yorumlardan dikkat çekenleri şöyle:

* Evet doğru ama Kanal İstanbul'da da patlayabilirdi, Kanal İstanbul'un çevresinde de yerleşim yerleri planlanıyor. Bu tip ürün taşıyan gemiler Kanal İstanbul için ve diğer tüm limanlar için de tehlikeli.

* Bakanım, iyi güzel yapılsın kanal ama çevresine ne diye yerleşim yeri yapmayı planlıyorsunuz? Kanalda havaya uçmaz mı o tankerler? Ayrıca Türkiye’nin her yanı deprem bölgesi olmasına rağmen hâlâ kötü binalarda yaşayanlar var. Bu şartlarda kanalı desteklemiyorum.

* Benim anlamadığım şey Kanal İstanbul yapılınca boğazdan gemiler artık geçmeyecek mi?

* Bu patlama açılan kanalda olursa yapılan tüm inşaat, kurulan şehir vs hepsi bu hale gelirdi. Bu boğaz yeriyle alakalı bir konudan çok İZİN ve ÖNLEM ALMAKLA alakalı bir konu Mustafa bey. Allah göstermesin bu olay şehrin neresinde olursa olsun ciddi bir yıkım.

* Allah korusun da etrafı yerleşim yerleriyle kaplı Kanal İstanbul'da patlasa çok mu farklı olacak bundan?

* Evet çok doğru bakanım o yüzden Kanal İstanbul etrafındaki araziler satılıp AVM ve konut planları yapılıyor…

* Gemiler Kanal İstanbul'dan havadan mı geçecek? sayın bakanım valla merak ettim.

* Sayın Bakan tebrik ederim, keza La Casa De Papel senaristleri bile 4. sezonu 5. sezonuna bu kadar iyi bağlayamadığına dair bahse girerim

* İyi de Kanal İstanbul'un etrafına da ‘1 milyonluk yeni şehir kuracağız’ dediniz. O 1 milyon kişinin canı önemli değil mi?

* Kanal İstanbul'un etrafında oturacak olanlar dokuz canlı mı?

* Kanal İstanbul’dan geçerken patlarsa Katar şeyhi uçarak gelip o bombayı İsrail'in üstüne fırlatacak… Helal olsun stratejik bakanım.

* Doğru diyorsunuz Kanal İstanbul'da tanker patlasa bize bir şey olmaz olan Araplara olur ????

* Kanal İstanbul solucan deliği mi, intergalaktik ışınlanma kapısı mı? O da İstanbul’un içinden geçmeyecek mi? Ne boş fırsatların peşinden koşuyorsunuz sayın bakanım ya!

* Zaytung paylaşımı sandım, gerçekmiş!

* Sn Varank imar planlarını yeniden gözden geçirip Katarlı ve tesadüf yatırım yapıp onlarca dönüm arazisi kanal cepheli olanları düşünmeli hayatlarını tehlikeye atmayıp projeyi iptal etmelidir. Dostlarımız kafa dinlemek ve çiftçilik için yatırım yapmış zaten.

İBB'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

İBB de resmi hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak daha önce Kanal İstanbul ile ilgili kaptanlarla yapılan görüntülü haberi tekrar sundu.

Paylaşımda “Kanal İstanbul’u tecrübeli kaptanlara sormuştuk: Hiçbir gemiyi kanaldan geçmeye zorlayamazsınız… Gemilerin, tankerlerin Kanal İstanbul'dan emniyetle geçeceğini hiç kimse söylemesin. İstanbul Boğazı'ndan geçmeyi tercih ederim” denildi.

İLGİLİ HABER İBB'den 25 soruda Kanal İstanbul